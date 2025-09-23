Какой праздник отмечают 23 сентября в Украине: все об этом дне
Каждый день в календаре полон значимых событий, имеющих историческое, религиозное или культурное значение. 23 сентября — не исключение, ведь эта дата сочетает в себе важные церковные праздники и международные торжества.
Этот день является поводом вспомнить известных святых, обратить внимание на важные социальные проблемы и узнать больше о традициях разных стран. OBOZ.UA предлагает разобраться, какие события и праздники отмечают сегодня в Украине и в мире.
Праздники 23 сентября
В мире сегодня отмечают:
- День зеленого кофе (Giornata del Caffe Verde)
- День образовательных технологий
- День празднования бисексуальности (Celebrate Bisexuality Day)
- День города Полтава
- День борьбы с незавершенностью детьми средней школы
- Международный день против сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми
- Международный день жестовых языков
- День шашек
Церковные праздники 23 сентября
- День памяти Петра и Антонина
- День памяти мучеников Андрея, Иоанна и сыновей Иоанновых
- День памяти мученицы Ираиды, девы. День памяти Преподобных жен Ксанфипы и Поликсении.
Исторические события 23 сентября
- 1122 — император Священной Римской империи Генрих V восстановил право Папы Римского назначать епископов и гарантировал церкви возвращение ранее захваченных церковных земель
- 1595 — испанское правительство приняло решение не истреблять индейское население Вест-Индии, а крестить его, разделив колонии на территории миссий
- 1648 — в битве под Пилявцами казацкое войско Богдана Хмельницкого разбило польскую армию
- 1846 — Иоганн Готфрид Галле и Генрих Луи д'Арре открыли Нептун, восьмую планету Солнечной системы
- 1848 — американец Джон Куртис сделал первую жевательную резинку
- 1913 — француз Ролан Гаррос первым перелетел через Средиземное море
- 1918 — Совет Министров Украинского Государства принял решение о выделении морского министерства в отдельное ведомство (совмещение обязанностей военного и морского министров в одном лице было временной мерой)
- 1919 — на совместном заседании Директории и правительства УНР и ЗУНР принято решение немедленно начать военные действия против армии Деникина
- 1919 — начался еврейский погром в Фастове, устроенный белогвардейцами
- 1920 — открыт Винницкий филиал Всенародной библиотеки Украины ВУАН (в 1930 г. объединен с окружной библиотекой им. К. А. Тимирязева)
- 1921 — в Праге вышел первый номер газеты "Общественный вестник" — орган Украинского общественного комитета
- 1932 — Султанат Неджд и Королевство Хиджаз объединены в одно государство — Королевство Неджда и Хиджаза
- 1938 — во время Всемирной ярмарки в Нью-Йорке заложена капсула времени, которую должны раскрыть в 6939 году
- 1939 — Дрогобыч передан немецкой армией красноармейским войскам
- 1944 — согласно Люблинскому соглашению началось переселение этнических украинцев из Польской республики в Украинскую ССР, а поляков — в обратном направлении
- 1945 — британо-французские войска заняли Сайгон — крупнейший город Южного Вьетнама
- 1991 — Армения провозгласила независимость
- 1992 — на американском ядерном полигоне в штате Невада осуществлен последний ядерный взрыв
- 1993 — Кабинет Министров Украины принял постановление "Об образовании Национального совета по географическим названиям"
- 1998 — Совет Безопасности ООН принял резолюцию 1199 — которая обязала правительство Союзной Республики Югославия прекратить боевые операции в Косово
- 2002 — в Бельгии вступил в силу закон об эвтаназии
- 2008 — презентация первой версии операционной системы "Android"
- 2023 — открылись 19-е Азиатские игры в Ханчжоу, (Китай)
- 2024 — армия Израиля начала масштабную антитеррористическую операцию против Хезболлы на юге Ливана.
Именинники 23 сентября
Андрей, Иван, Иннокентий, Николай, Петр, Ян, Ираида, Раиса.
