Какой праздник отмечают 23 апреля: все об этом дне
23 апреля сочетает в себе силу традиций, громкие исторические события и ряд современных международных праздников. Этот день чествует святого Юрия Победоносца, напоминает о значении книги, науки, языков и психологии, а также хранит немало знаковых дат мировой истории.
Он одинаково интересен и для верующих, и для тех, кто любит календарные факты и символические события. Именно поэтому 23 апреля отличается особой насыщенностью и содержанием. Узнайте, какой праздник отмечают в этот день в Украине и мире, кого поздравляют с именинами и чем запомнилась эта дата.
Праздники в Украине и мире
- День психологии в ООН
- Международный день девушек в информационно-коммуникационных технологиях
- Международный день испанского языка
- Международный день английского языка
- Всемирный день настольного тенниса
- Всеукраинский день психолога
- Всемирная ночь книги
- День Шекспира
- Международный день творца
- Всемирный день лабораторий
- День водителя школьного автобуса
- Всемирный день книг и авторского права
Церковный праздник 23 апреля
Ежегодно 23 апреля верующие чтят память великомученика Юрия Победоносца, который считается покровителем воинов, земледельцев и защитником от сил зла. В этот день в храмах прославляют мужество святого, а в народной традиции праздник символизирует окончательный приход весны и начало активных полевых работ.
События этого дня
- 215 до н. э. — в Риме на Капитолийском холме в память о поражении в битве при Тразименском озере открыли храм Венеры, который вскоре стал местом поклонения гетер (из-за чего 23 апреля римляне начали считать днем проституток)
- 303 — по приказу римского императора Диоклетиана в Палестине отрубили голову Георгию Победоносцу, который позже был канонизирован церковью
- 971 — византийские войска осадили Доростол (ныне Силистрия), в котором оборонялись русичи во главе со Святославом
- 997 — возле Гданьска убит епископ Праги, проповедник Адальберт, позже канонизированный церковью
- 1014 — после победного завершения битвы против войск князя викингов Ситрика шатер Великого князя Ирландии Брайана Бору был атакован группой викингов и князь был убит вместе с сыновьями.
- 1169 — власть в Египте захватил Салах ад-Дин
- 1185 — несмотря на затмение солнца, князь новгород-северский Игорь вместе с братом Всеволодом выступил в поход против половцев
- 1229 — войска короля Кастилии Фернандо III захватили город Касерес
- 1348 — английский король Эдуард III основывает орден Подвязки
- 1533 — англиканская церковь расторгает брак между Екатериной Арагонской и английским королем Генрихом VIII
- 1633 — граф Аксель Оксеншерна, государственный канцлер Швеции, а после смерти короля Густава II Адольфа — регент королевы Кристины, подписал в Гайльбронне союз с протестантскими правителями юго-западных земель Германии и возглавил Протестантскую лигу
- 1635 — в Бостоне основана первая в США публичная школа
- 1656 — собор церковных иерархов Московского царства постановил отлучать от церкви всех, кто крестится двумя перстами
- 1662 — Коннектикут провозглашен Британской колонией
- 1772 — капитуляцией Кракова перед австрийскими войсками, которые выступали на стороне России, закончилась "Барская конфедерация"
- 1851 — вышла в обращение первая почтовая марка Канады. Ее автором был инженер сэр Сэндфорд Флеминг, создатель железнодорожной сети Канады и автор идеи введения часовых поясов
- 1867 — британская королева Виктория и французский император Наполеон III отклонили план строительства тоннеля под Ла-Маншем
- 1896 — в Нью-Йорке состоялся первый в Америке киносеанс
- 1907 — Джек Лондон отправился в кругосветное путешествие на двухмачтовом судне
- 1916 — ирландские революционеры заняли ключевые здания в Дублине и провозгласили независимость Ирландии от Британской короны
- 1918 — провозглашен декрет СНК РСФСР "О национализации внешней торговли", который устанавливал жесткую государственную монополию внешней торговли
- 1918 — Украинская Центральная Рада обязалась поставлять кайзеровской Германии продовольствие для нужд армии
- 1920 — в новой столице Турции Анкаре состоялось первое заседание Великой Национальной Ассамблеи — национального парламента недавно провозглашенной республики
- 1920 — в Антверпене начался первый олимпийский турнир по хоккею с шайбой
- 1921 — Чехословакия и Румыния подписали союзническое соглашение, которое стало продолжением договора об оборонном союзе между Чехословакией и Королевством сербов, хорватов и словенцев. Новая союзническая система получила название "Малая Антанта"
- 1923 — наскочил на скалу и затонул португальский пароход "Моссамедес", 220 человек погибли
- 1928 — Верховный Суд Канады постановил, что женщины не являются "персонами" (физическими лицами)
- 1932 — на родине Уильяма Шекспира городе Стретфорд-на-Эйвоне открылся Королевский Шекспировский театр, который регулярно проводит шекспировские фестивали
- 1938 — первым президентом Эстонии избран Константин Пятс
- 1941 — принц Нородома Сианука избран королем Камбоджи
- 1941 — капитуляция Греции во Второй мировой войне
- 1942 — в ответ на разрушение британской авиацией немецкого порта Любек, осуществленное 28 марта с целью "поднятия боевого духа британских летчиков", немецкое командование начало так называемые "рейды Бедекера" и нанесло бомбовый удар по "средневековым центрам Британии", что привело к гибели более тысячи мирных жителей в Йорке, Норридже и Эксетере и уничтожению ряда памятников архитектуры
- 1948 — израильские войска в ходе арабо-израильской войны отбили у палестинцев морской порт Хайфу
- 1950 — войска Чан Кайши полностью эвакуировались из континентального Китая, оставив страну под властью коммунистов во главе с Мао Цзэдуном.
- 1954 — в НБА введено правило 24 секунд, в течение которых команда, владеющая мячом, должна выполнить бросок по кольцу
- 1956 — состоялся первый концерт Элвиса Пресли в Лас-Вегасе, штат Невада
- 1957 — образована научно-исследовательская станция "Северный полюс-7" под руководством В. А. Ведерникова и Н. А. Белова
- 1959 — создан Союз журналистов Украины
- 1962 — в США запущена космическая станция "Ranger-4", которая 26 апреля 1962 года достигла поверхности Луны
- 1964 — основана фирма граммофонных пластинок "Мелодия" (ныне государственное предприятие "Фирма Мелодия")
- 1965 — выведен на орбиту первый советский спутник связи "Молния-1"
- 1968 — первые десятичные монеты Британии 5 пенсов и 10 пенсов переданы на подготовку к переходу на десятичную систему
- 1969 — Серхана Серхана, убийцу сенатора Роберта Кеннеди (брата покойного президента США Джона Кеннеди), приговорен к смертной казни. Позже смертный приговор был заменен на пожизненное заключение
- 1971 — группа "Rolling Stones" выпускает альбом "Sticky Fingers"
- 1974 — на острове Бали (Индонезия) потерпел катастрофу авиалайнер Boeing 707 компании Pan American, в результате которой погибло 107 человек
- 1975 — в Киеве открылся Музей книги и книгопечатания Украины (до июля 2000 г. — Государственный музей книги и книгопечатания Украины; основан в 1972 году)
- 1982 — началась продажа компьютера ZX Spectrum
- 1985 — апрельский Пленум ЦК КПСС, на котором был провозглашен курс на проведение перестройки
- 1985 — первый в Китае ресторан "Макдональдс" открылся в Пекине
- 1985 — компания "Coca-Cola" с помпой и массированной рекламой объявила об изменении используемой уже 99 лет секретной формулы напитка. Однако новая Кока была настолько непопулярной, что впоследствии компании пришлось вернуться к классическому варианту напитка
- 1986 — начались первые после Второй мировой войны регулярные пассажирские рейсы дирижаблей, когда воздушное судно "SkyShip 500-02" компании "Эршип Индастриз" четыре раза в день начало выполнять экскурсионные полеты над Лондоном
- 1990 — 76 % жителей Карл-Маркс-Штадта (Германия) проголосовали за возвращение городу его прежнего названия Хемниц
- 1990 — Намибия становится 160-м членом ООН и 50-м членом Британского Содружества
- 1991 — парламент Украины принял закон о свободе совести
- 1991 — во время встречи в Ново-Огарево президентом СССР Михаилом Горбачевым и руководителями 9 республик подписано заявление о принципах нового союзного договора
- 1992 — в Пекине открыт крупнейший ресторан мировой сети "Макдональдс" (на 700 мест)
- 1993 — в Эритрее под эгидой ООН состоялся референдум, в ходе которого большинство жителей проголосовали за независимость Эритреи от Эфиопии
- 1996 — в память умерших в этот день в 1616 году писателей мирового масштаба Мигеля Сервантеса, Уильяма Шекспира и Инки Гарсиласо де ла Веги ЮНЕСКО объявила 23 апреля Всемирным днем книги
- 2001 — компания "Intel" представила свой новый процессор "Pentium 4"
- 2005 — в YouTube было опубликовано первое видео с названием "Я в зоопарке"
- 2007 — во многих странах мира по инициативе ООН началась глобальная неделя безопасности дорожного движения
- 2014 — основан 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс".
Именинники 23 апреля
Анатолий, Валерий, Георгий, Иван, Александра, София
OBOZ.UA писал ранее, когда в Украине празднуют День матери.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.