Какой праздник отмечают 23 апреля: все об этом дне

Елена Былим
Новости. Общество
Какой праздник отмечают 23 апреля: все об этом дне

23 апреля сочетает в себе силу традиций, громкие исторические события и ряд современных международных праздников. Этот день чествует святого Юрия Победоносца, напоминает о значении книги, науки, языков и психологии, а также хранит немало знаковых дат мировой истории.

Он одинаково интересен и для верующих, и для тех, кто любит календарные факты и символические события. Именно поэтому 23 апреля отличается особой насыщенностью и содержанием. Узнайте, какой праздник отмечают в этот день в Украине и мире, кого поздравляют с именинами и чем запомнилась эта дата.

Праздники в Украине и мире

  • День психологии в ООН
  • Международный день девушек в информационно-коммуникационных технологиях
  • Международный день испанского языка
  • Международный день английского языка
  • Всемирный день настольного тенниса
  • Всеукраинский день психолога
  • Всемирная ночь книги
  • День Шекспира
  • Международный день творца
  • Всемирный день лабораторий
  • День водителя школьного автобуса
  • Всемирный день книг и авторского права
  • Всемирный день книг и авторского права

Церковный праздник 23 апреля

Ежегодно 23 апреля верующие чтят память великомученика Юрия Победоносца, который считается покровителем воинов, земледельцев и защитником от сил зла. В этот день в храмах прославляют мужество святого, а в народной традиции праздник символизирует окончательный приход весны и начало активных полевых работ.

Какой праздник отмечают 23 апреля: все об этом дне

События этого дня

  • 215 до н. э. — в Риме на Капитолийском холме в память о поражении в битве при Тразименском озере открыли храм Венеры, который вскоре стал местом поклонения гетер (из-за чего 23 апреля римляне начали считать днем проституток)
  • 303 — по приказу римского императора Диоклетиана в Палестине отрубили голову Георгию Победоносцу, который позже был канонизирован церковью
  • 971 — византийские войска осадили Доростол (ныне Силистрия), в котором оборонялись русичи во главе со Святославом
  • 997 — возле Гданьска убит епископ Праги, проповедник Адальберт, позже канонизированный церковью
  • 1014 — после победного завершения битвы против войск князя викингов Ситрика шатер Великого князя Ирландии Брайана Бору был атакован группой викингов и князь был убит вместе с сыновьями.
  • 1169 — власть в Египте захватил Салах ад-Дин
  • 1185 — несмотря на затмение солнца, князь новгород-северский Игорь вместе с братом Всеволодом выступил в поход против половцев
  • 1229 — войска короля Кастилии Фернандо III захватили город Касерес
  • 1348 — английский король Эдуард III основывает орден Подвязки
  • 1533 — англиканская церковь расторгает брак между Екатериной Арагонской и английским королем Генрихом VIII
  • 1633 — граф Аксель Оксеншерна, государственный канцлер Швеции, а после смерти короля Густава II Адольфа — регент королевы Кристины, подписал в Гайльбронне союз с протестантскими правителями юго-западных земель Германии и возглавил Протестантскую лигу
  • 1635 — в Бостоне основана первая в США публичная школа
  • 1656 — собор церковных иерархов Московского царства постановил отлучать от церкви всех, кто крестится двумя перстами
  • 1662 — Коннектикут провозглашен Британской колонией
  • 1772 — капитуляцией Кракова перед австрийскими войсками, которые выступали на стороне России, закончилась "Барская конфедерация"
  • 1851 — вышла в обращение первая почтовая марка Канады. Ее автором был инженер сэр Сэндфорд Флеминг, создатель железнодорожной сети Канады и автор идеи введения часовых поясов
  • 1867 — британская королева Виктория и французский император Наполеон III отклонили план строительства тоннеля под Ла-Маншем
  • 1896 — в Нью-Йорке состоялся первый в Америке киносеанс
  • 1907 — Джек Лондон отправился в кругосветное путешествие на двухмачтовом судне
  • 1916 — ирландские революционеры заняли ключевые здания в Дублине и провозгласили независимость Ирландии от Британской короны
  • 1918 — провозглашен декрет СНК РСФСР "О национализации внешней торговли", который устанавливал жесткую государственную монополию внешней торговли
  • 1918 — Украинская Центральная Рада обязалась поставлять кайзеровской Германии продовольствие для нужд армии
  • 1920 — в новой столице Турции Анкаре состоялось первое заседание Великой Национальной Ассамблеи — национального парламента недавно провозглашенной республики
  • 1920 — в Антверпене начался первый олимпийский турнир по хоккею с шайбой
  • 1921 — Чехословакия и Румыния подписали союзническое соглашение, которое стало продолжением договора об оборонном союзе между Чехословакией и Королевством сербов, хорватов и словенцев. Новая союзническая система получила название "Малая Антанта"
  • 1923 — наскочил на скалу и затонул португальский пароход "Моссамедес", 220 человек погибли
  • 1928 — Верховный Суд Канады постановил, что женщины не являются "персонами" (физическими лицами)
  • 1932 — на родине Уильяма Шекспира городе Стретфорд-на-Эйвоне открылся Королевский Шекспировский театр, который регулярно проводит шекспировские фестивали
  • 1938 — первым президентом Эстонии избран Константин Пятс
  • 1941 — принц Нородома Сианука избран королем Камбоджи
  • 1941 — капитуляция Греции во Второй мировой войне
  • 1942 — в ответ на разрушение британской авиацией немецкого порта Любек, осуществленное 28 марта с целью "поднятия боевого духа британских летчиков", немецкое командование начало так называемые "рейды Бедекера" и нанесло бомбовый удар по "средневековым центрам Британии", что привело к гибели более тысячи мирных жителей в Йорке, Норридже и Эксетере и уничтожению ряда памятников архитектуры
  • 1948 — израильские войска в ходе арабо-израильской войны отбили у палестинцев морской порт Хайфу
  • 1950 — войска Чан Кайши полностью эвакуировались из континентального Китая, оставив страну под властью коммунистов во главе с Мао Цзэдуном.
  • 1954 — в НБА введено правило 24 секунд, в течение которых команда, владеющая мячом, должна выполнить бросок по кольцу
  • 1956 — состоялся первый концерт Элвиса Пресли в Лас-Вегасе, штат Невада
  • 1957 — образована научно-исследовательская станция "Северный полюс-7" под руководством В. А. Ведерникова и Н. А. Белова
  • 1959 — создан Союз журналистов Украины
  • 1962 — в США запущена космическая станция "Ranger-4", которая 26 апреля 1962 года достигла поверхности Луны
  • 1964 — основана фирма граммофонных пластинок "Мелодия" (ныне государственное предприятие "Фирма Мелодия")
  • 1965 — выведен на орбиту первый советский спутник связи "Молния-1"
  • 1968 — первые десятичные монеты Британии 5 пенсов и 10 пенсов переданы на подготовку к переходу на десятичную систему
  • 1969 — Серхана Серхана, убийцу сенатора Роберта Кеннеди (брата покойного президента США Джона Кеннеди), приговорен к смертной казни. Позже смертный приговор был заменен на пожизненное заключение
  • 1971 — группа "Rolling Stones" выпускает альбом "Sticky Fingers"
  • 1974 — на острове Бали (Индонезия) потерпел катастрофу авиалайнер Boeing 707 компании Pan American, в результате которой погибло 107 человек
  • 1975 — в Киеве открылся Музей книги и книгопечатания Украины (до июля 2000 г. — Государственный музей книги и книгопечатания Украины; основан в 1972 году)
  • 1982 — началась продажа компьютера ZX Spectrum
  • 1985 — апрельский Пленум ЦК КПСС, на котором был провозглашен курс на проведение перестройки
  • 1985 — первый в Китае ресторан "Макдональдс" открылся в Пекине
  • 1985 — компания "Coca-Cola" с помпой и массированной рекламой объявила об изменении используемой уже 99 лет секретной формулы напитка. Однако новая Кока была настолько непопулярной, что впоследствии компании пришлось вернуться к классическому варианту напитка
  • 1986 — начались первые после Второй мировой войны регулярные пассажирские рейсы дирижаблей, когда воздушное судно "SkyShip 500-02" компании "Эршип Индастриз" четыре раза в день начало выполнять экскурсионные полеты над Лондоном
  • 1990 — 76 % жителей Карл-Маркс-Штадта (Германия) проголосовали за возвращение городу его прежнего названия Хемниц
  • 1990 — Намибия становится 160-м членом ООН и 50-м членом Британского Содружества
  • 1991 — парламент Украины принял закон о свободе совести
  • 1991 — во время встречи в Ново-Огарево президентом СССР Михаилом Горбачевым и руководителями 9 республик подписано заявление о принципах нового союзного договора
  • 1992 — в Пекине открыт крупнейший ресторан мировой сети "Макдональдс" (на 700 мест)
  • 1993 — в Эритрее под эгидой ООН состоялся референдум, в ходе которого большинство жителей проголосовали за независимость Эритреи от Эфиопии
  • 1996 — в память умерших в этот день в 1616 году писателей мирового масштаба Мигеля Сервантеса, Уильяма Шекспира и Инки Гарсиласо де ла Веги ЮНЕСКО объявила 23 апреля Всемирным днем книги
  • 2001 — компания "Intel" представила свой новый процессор "Pentium 4"
  • 2005 — в YouTube было опубликовано первое видео с названием "Я в зоопарке"
  • 2007 — во многих странах мира по инициативе ООН началась глобальная неделя безопасности дорожного движения
  • 2014 — основан 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс".

Именинники 23 апреля

Анатолий, Валерий, Георгий, Иван, Александра, София

