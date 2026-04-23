Какой праздник отмечают 23 апреля: все об этом дне

23 апреля сочетает в себе силу традиций, громкие исторические события и ряд современных международных праздников. Этот день чествует святого Юрия Победоносца, напоминает о значении книги, науки, языков и психологии, а также хранит немало знаковых дат мировой истории.

Видео дня

Он одинаково интересен и для верующих, и для тех, кто любит календарные факты и символические события. Именно поэтому 23 апреля отличается особой насыщенностью и содержанием. Узнайте, какой праздник отмечают в этот день в Украине и мире, кого поздравляют с именинами и чем запомнилась эта дата.

Праздники в Украине и мире

День психологии в ООН

Международный день девушек в информационно-коммуникационных технологиях

Международный день испанского языка

Международный день английского языка

Всемирный день настольного тенниса

Всеукраинский день психолога

Всемирная ночь книги

День Шекспира

Международный день творца

Всемирный день лабораторий

День водителя школьного автобуса

Всемирный день книг и авторского права

Всемирный день книг и авторского права

Церковный праздник 23 апреля

Ежегодно 23 апреля верующие чтят память великомученика Юрия Победоносца, который считается покровителем воинов, земледельцев и защитником от сил зла. В этот день в храмах прославляют мужество святого, а в народной традиции праздник символизирует окончательный приход весны и начало активных полевых работ.

События этого дня

215 до н. э. — в Риме на Капитолийском холме в память о поражении в битве при Тразименском озере открыли храм Венеры, который вскоре стал местом поклонения гетер (из-за чего 23 апреля римляне начали считать днем проституток)

303 — по приказу римского императора Диоклетиана в Палестине отрубили голову Георгию Победоносцу, который позже был канонизирован церковью

971 — византийские войска осадили Доростол (ныне Силистрия), в котором оборонялись русичи во главе со Святославом

997 — возле Гданьска убит епископ Праги, проповедник Адальберт, позже канонизированный церковью

1014 — после победного завершения битвы против войск князя викингов Ситрика шатер Великого князя Ирландии Брайана Бору был атакован группой викингов и князь был убит вместе с сыновьями.

1169 — власть в Египте захватил Салах ад-Дин

1185 — несмотря на затмение солнца, князь новгород-северский Игорь вместе с братом Всеволодом выступил в поход против половцев

1229 — войска короля Кастилии Фернандо III захватили город Касерес

1348 — английский король Эдуард III основывает орден Подвязки

1533 — англиканская церковь расторгает брак между Екатериной Арагонской и английским королем Генрихом VIII

1633 — граф Аксель Оксеншерна, государственный канцлер Швеции, а после смерти короля Густава II Адольфа — регент королевы Кристины, подписал в Гайльбронне союз с протестантскими правителями юго-западных земель Германии и возглавил Протестантскую лигу

1635 — в Бостоне основана первая в США публичная школа

1656 — собор церковных иерархов Московского царства постановил отлучать от церкви всех, кто крестится двумя перстами

1662 — Коннектикут провозглашен Британской колонией

1772 — капитуляцией Кракова перед австрийскими войсками, которые выступали на стороне России, закончилась "Барская конфедерация"

1851 — вышла в обращение первая почтовая марка Канады. Ее автором был инженер сэр Сэндфорд Флеминг, создатель железнодорожной сети Канады и автор идеи введения часовых поясов

1867 — британская королева Виктория и французский император Наполеон III отклонили план строительства тоннеля под Ла-Маншем

1896 — в Нью-Йорке состоялся первый в Америке киносеанс

1907 — Джек Лондон отправился в кругосветное путешествие на двухмачтовом судне

1916 — ирландские революционеры заняли ключевые здания в Дублине и провозгласили независимость Ирландии от Британской короны

1918 — провозглашен декрет СНК РСФСР "О национализации внешней торговли", который устанавливал жесткую государственную монополию внешней торговли

1918 — Украинская Центральная Рада обязалась поставлять кайзеровской Германии продовольствие для нужд армии

1920 — в новой столице Турции Анкаре состоялось первое заседание Великой Национальной Ассамблеи — национального парламента недавно провозглашенной республики

1920 — в Антверпене начался первый олимпийский турнир по хоккею с шайбой

1921 — Чехословакия и Румыния подписали союзническое соглашение, которое стало продолжением договора об оборонном союзе между Чехословакией и Королевством сербов, хорватов и словенцев. Новая союзническая система получила название "Малая Антанта"

1923 — наскочил на скалу и затонул португальский пароход "Моссамедес", 220 человек погибли

1928 — Верховный Суд Канады постановил, что женщины не являются "персонами" (физическими лицами)

1932 — на родине Уильяма Шекспира городе Стретфорд-на-Эйвоне открылся Королевский Шекспировский театр, который регулярно проводит шекспировские фестивали

1938 — первым президентом Эстонии избран Константин Пятс

1941 — принц Нородома Сианука избран королем Камбоджи

1941 — капитуляция Греции во Второй мировой войне

1942 — в ответ на разрушение британской авиацией немецкого порта Любек, осуществленное 28 марта с целью "поднятия боевого духа британских летчиков", немецкое командование начало так называемые "рейды Бедекера" и нанесло бомбовый удар по "средневековым центрам Британии", что привело к гибели более тысячи мирных жителей в Йорке, Норридже и Эксетере и уничтожению ряда памятников архитектуры

1948 — израильские войска в ходе арабо-израильской войны отбили у палестинцев морской порт Хайфу

1950 — войска Чан Кайши полностью эвакуировались из континентального Китая, оставив страну под властью коммунистов во главе с Мао Цзэдуном.

1954 — в НБА введено правило 24 секунд, в течение которых команда, владеющая мячом, должна выполнить бросок по кольцу

1956 — состоялся первый концерт Элвиса Пресли в Лас-Вегасе, штат Невада

1957 — образована научно-исследовательская станция "Северный полюс-7" под руководством В. А. Ведерникова и Н. А. Белова

1959 — создан Союз журналистов Украины

1962 — в США запущена космическая станция "Ranger-4", которая 26 апреля 1962 года достигла поверхности Луны

1964 — основана фирма граммофонных пластинок "Мелодия" (ныне государственное предприятие "Фирма Мелодия")

1965 — выведен на орбиту первый советский спутник связи "Молния-1"

1968 — первые десятичные монеты Британии 5 пенсов и 10 пенсов переданы на подготовку к переходу на десятичную систему

1969 — Серхана Серхана, убийцу сенатора Роберта Кеннеди (брата покойного президента США Джона Кеннеди), приговорен к смертной казни. Позже смертный приговор был заменен на пожизненное заключение

1971 — группа "Rolling Stones" выпускает альбом "Sticky Fingers"

1974 — на острове Бали (Индонезия) потерпел катастрофу авиалайнер Boeing 707 компании Pan American, в результате которой погибло 107 человек

1975 — в Киеве открылся Музей книги и книгопечатания Украины (до июля 2000 г. — Государственный музей книги и книгопечатания Украины; основан в 1972 году)

1982 — началась продажа компьютера ZX Spectrum

1985 — апрельский Пленум ЦК КПСС, на котором был провозглашен курс на проведение перестройки

1985 — первый в Китае ресторан "Макдональдс" открылся в Пекине

1985 — компания "Coca-Cola" с помпой и массированной рекламой объявила об изменении используемой уже 99 лет секретной формулы напитка. Однако новая Кока была настолько непопулярной, что впоследствии компании пришлось вернуться к классическому варианту напитка

1986 — начались первые после Второй мировой войны регулярные пассажирские рейсы дирижаблей, когда воздушное судно "SkyShip 500-02" компании "Эршип Индастриз" четыре раза в день начало выполнять экскурсионные полеты над Лондоном

1990 — 76 % жителей Карл-Маркс-Штадта (Германия) проголосовали за возвращение городу его прежнего названия Хемниц

1990 — Намибия становится 160-м членом ООН и 50-м членом Британского Содружества

1991 — парламент Украины принял закон о свободе совести

1991 — во время встречи в Ново-Огарево президентом СССР Михаилом Горбачевым и руководителями 9 республик подписано заявление о принципах нового союзного договора

1992 — в Пекине открыт крупнейший ресторан мировой сети "Макдональдс" (на 700 мест)

1993 — в Эритрее под эгидой ООН состоялся референдум, в ходе которого большинство жителей проголосовали за независимость Эритреи от Эфиопии

1996 — в память умерших в этот день в 1616 году писателей мирового масштаба Мигеля Сервантеса, Уильяма Шекспира и Инки Гарсиласо де ла Веги ЮНЕСКО объявила 23 апреля Всемирным днем книги

2001 — компания "Intel" представила свой новый процессор "Pentium 4"

2005 — в YouTube было опубликовано первое видео с названием "Я в зоопарке"

2007 — во многих странах мира по инициативе ООН началась глобальная неделя безопасности дорожного движения

2014 — основан 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс".

Именинники 23 апреля

Анатолий, Валерий, Георгий, Иван, Александра, София

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.