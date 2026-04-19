Когда в Украине празднуют День матери: точная дата в 2026 году

Вклад матерей в развитие общества оценить и соответствующим образом вознаградить невозможно. Но по крайней мере попытаться можно во время празднования Дня матери – в Украине этот праздник закреплен на государственном уровне.

OBOZ.UA узнал, когда День матери наша страна отмечает в 2026 году. Также рассказываем об истории праздника и его традициях.

Когда отмечают День матери в Украине

Этот праздник в нашей стране совпадает с большинством стран мира, имеет подвижную дату и приходится на второе воскресенье мая. В этом году датой Дня матери станет 10 мая.

Выбор весеннего месяца для празднования был не случайным. В христианской традиции май традиционно связывают с образом Пречистой Девы Марии, которая олицетворяет материнство.

История праздника Дня матери

В той или иной форме материнство чествовали еще древние цивилизации. Практически каждая религия включала образ богини-матери: в Древнем Египте это была Исида, в Древней Греции – Гера и Деметра, у германцев – Фригг, и тому подобное. В христианстве покровительницей матерей и материнства стала Богородица. В дни, когда чествовали их, также выражали благодарность матерям за их труд и любовь.

Современная форма праздника берет начало в США. Его инициатором стала Анна Джарвис, которая после смерти матери в 1905 году организовала памятные мероприятия с белыми гвоздиками как символом чистой любви. Она стремилась, чтобы люди чествовали матерей не формально, а от души. Сначала эту инициативу подхватили власти штата Вирджиния. Впоследствии она начала распространяться и уже в 1914 году президент Вудро Вильсон официально закрепил второе воскресенье мая за праздником чествования материнства.

В Украине путь к официальному признанию был сложнее. Впервые праздник начали отмечать в 1928 году среди украинцев за рубежом. Впоследствии традицию переняли во Львове. На пути распространения традиции стало установление советской власти – Москва запретила этот неофициальный семейный праздник и заменила его формальным 8 марта. Возрождаться традиция начала только в 1990-е годы – с распадом СССР. Официальный статус День матери получил в 1999 году соответствующим указом президента.

Как отмечают День матери в Украине

Празднование не обязательно должно быть масштабным. Часто достаточно простых, но искренних жестов: позвонить маме, поблагодарить, приготовить для нее завтрак или подарить цветы. Традиционно гвоздики имеют символическое значение: красные дарят живым матерям, а белые ставят в вазы в знак памяти о тех, кого уже нет.

Те, кто хочет сделать этот день особенным, могут организовать семейный отдых, устроить пикник или собраться за общими воспоминаниями. Популярны также видеопоздравления от родных, которые не могут быть рядом. В школах и детских садах готовят концерты, тематические мероприятия и мастер-классы.

В последние годы появилось больше социальных инициатив: благотворительные акции для поддержки матерей-волонтеров, онлайн-проекты и марафоны, в частности формата "письма маме". Это еще один способ выразить благодарность и поддержку.

Каких-то конкретных традиций подарков ко Дню матери не существует. Главное – чтобы он сделан был от души и радовал маму. Это может быть самодельная открытка, сертификат на день в спа-салон, набор для творчества, семейная фотосессия, букет цветов и тому подобное. Если хотите, чтобы праздничный подарок был действительно особенным, запланируйте что-то, что оставит после себя не вещи, а приятные воспоминания и привлечет как можно большее количество членов семьи.

