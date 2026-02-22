Какой праздник отмечают 22 февраля в Украине: все об этом дне

22 февраля – дата, в которой переплетаются духовные смыслы, международные инициативы и знаковые исторические события. В Украине этот день имеет особое значение для верующих, ведь он связан с важной церковной традицией, призывающей к внутреннему очищению и примирению.

В то же время в мире 22 февраля отмечают сразу несколько необычных и символических праздников – от скаутского движения до дней размышлений и смирения. Календарь этой даты насыщен событиями, которые повлияли на политику, культуру и науку разных стран.

Отдельное место занимают и трагические страницы новейшей истории Украины, которые нельзя забывать. Что именно празднуют в этот день, какие события с ним связаны и кто отмечает именины – OBOZ.UA рассказывает далее.

Праздники в Украине и мире

Прощеное воскресенье

Международный день бойскаутов

Последний день Масленицы

Всемирный день размышлений

День основателя скаутинга (Scouts Founder's Day)

День однозадачности (Single Tasking Day)

Всемирный день энцефалита

Международный день поддержки жертв преступлений

День смирения (Be Humble Day)

Церковный праздник 22 февраля

В этот день православная церковь чтит память святого мученика Маврикия и его 70-ти воинов, которые в IV веке мужественно приняли смерть за христианскую веру в Сирии.

Одновременно по церковному календарю 22 февраля отмечается Прощеное воскресенье – последний день Сыропустной недели перед началом Великого поста. Главной традицией праздника является искреннее взаимное примирение, символизирующее очищение души от обид и подготовку сердца к периоду покаяния и духовного подвига.

События 22 февраля

1371 — шотландский трон занял первый представитель династии Стюартов, Роберт II

1630 — английские колонисты впервые попробовали попкорн, которым их угостил индеец Кводекуайн

1635 — по инициативе кардинала Ришелье образована Французская академия

1744 — в войне за австрийское наследство началась Тулонская битва

1797 — у Фишгарда, Уэльс, началось последнее вторжение французов в Британию

1819 — подписан испано-американский договор о передаче Флориды от Испании к США за 5 миллионов долларов

1848 — В Париже началась революция, жестокое подавление которой королевскими войсками привело к отречению от престола короля Луи-Филиппа I 24 февраля и провозглашению 25 февраля Второй французской республики

1862 — в Ричмонде, штат Вирджиния, вступил в должность первый и единственный президент Южной Конфедерации Джефферсон Дэвис (его президентская каденция составляла 6 лет)

1878 — состоялась премьера Четвертой симфонии Петра Чайковского

1889 — президент Гровер Кливленд подписал билль о признании Северной Дакоты, Южной Дакоты и Вашингтона штатами США

1894 — в Пенсильвании основан Украинский народный союз, старейшую и крупнейшую организацию украинцев США и Канады

1901 — при входе в пролив Золотые Ворота наскочил на рифы и затонул американский пароход "Рио-де-Жанейро", погибли 128 человек

1920 — в Калифорнии впервые устроены гонки собак за механическим зайцем

1924 — Калвин Кулидж стал первым президентом США, который выступил с обращением к народу, транслируемым по радио из Белого дома

1935 — самолетам запрещено пролетать над резиденцией президента США — Белым домом

1945 — Совнарком СССР принял решение о строительстве метро в Киеве

1945 — Уругвай объявил войну Германии и Японии

1946 — американский дипломат в Москве Дж. Ф. Кеннан отправил в Государственный департамент "Длинную телеграмму", которая существенно определила политику США в отношении СССР

1956 — Элвис Пресли впервые попал в музыкальный хит-парад с песней "Heartbreak Hotel"

1958 — президенты Египта и Сирии подписали акт об объединении двух стран в Объединенную Арабскую Республику

1958 — подписан договор, по которому Великобритания разрешила разместить на своей территории американское ядерное оружие

1966 — в СССР запущен спутник "Космос-110": впервые экипаж состоял из двух собак — Ветерка и Уголька

1968 — во время 13-й Советской антарктической экспедиции открыта первая советская полярная станция у берегов Западной Антарктиды — "Беллинсгаузен"

1979 — Сент-Люсия провозгласила независимость от Великобритании

1986 — на Филиппинах началась бескровная революция "Власть народа", в результате которой после многочисленных протестов и уличных демонстраций была свергнута диктатура президента Фердинанда Маркоса, правившего 20 лет

1992 — вышел дебютный альбом британской группы Radiohead "Pablo Honey"

1992 — Украина установила дипломатические отношения с Республикой Бурунди

1997 — песня "Don't Speak" группы No Doubt возглавила чарт и вывела малоизвестную до того момента группу в суперзвезды.

1997 — ученые из Эдинбурга (Шотландия) впервые сообщили об успешном клонировании овцы, которая родилась 5 июля 1996 года. Новорожденная получила имя Долли.

2014 — Революция Достоинства в Украине

2015 — в Харькове возле станции метро "Маршала Жукова" во время Марша единства совершен террористический акт (взрыв).

Именинники 22 февраля

Андрей, Афанасий, Виктор, Владимир, Иван, Иосиф, Михаил, Николай, Сергей, Степан, Федор, Варвара, Елизавета, Ирина.

