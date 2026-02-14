Когда отмечают День дедушки: праздник в Украине и за рубежом

В Украине День бабушек и дедушек отмечают 28 октября, а на международном уровне – в четвертое воскресенье июля. В других странах даты празднования разнятся, но смысл остается неизменным – благодарность и забота о старшем поколении.

Независимо от календаря, главное – находить время для теплых слов и искреннего внимания к родным людям. OBOZ.UA рассказывает об истории праздника.

День дедушки в Украине

В Украине традиционно нет отдельной даты только для дедушек – их поздравляют вместе с бабушками.

Основной семейный праздник – День бабушек и дедушек, который ежегодно отмечают 28 октября.

Это хорошая возможность собраться семьей, поблагодарить старшее поколение за заботу, мудрость и поддержку. Часто в детских садах и школах готовят тематические выступления, а в семьях организовывают теплые встречи или дарят символические подарки.

Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей

На международном уровне существует отдельный праздник – Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей. Его отмечают в четвертое воскресенье июля.

В 2026 году эта дата приходится на 26 июля.

Праздник был основан по инициативе Папы Римского и сейчас отмечается во многих странах. Его цель – напомнить обществу о ценности старшего поколения и необходимости поддержки пожилых людей.

Когда празднуют День дедушки за рубежом

В разных странах существуют собственные традиции и отдельные даты.

Польша

В Польше День дедушки (Dzień Dziadka) имеет фиксированную дату – 22 января ежегодно. День бабушки празднуют накануне, 21 января.

США и Канада

В этих странах День бабушек и дедушек отмечают в первое воскресенье после Дня труда. В 2026 году это будет 13 сентября.

Великобритания

В Великобритании праздник приходится на первое воскресенье октября – в 2026 году это 4 октября.

Италия

В Италии бабушек и дедушек поздравляют 2 октября. Праздник имеет семейный характер и часто сочетается с религиозными традициями.

Франция

Во Франции дедушек чествуют в первое воскресенье октября (в 2026 году – 4 октября), тогда как бабушки имеют отдельный день в марте.

