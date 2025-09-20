УкраїнськаУКР
Какой праздник отмечают 20 сентября: все об этом дне

Двадцатое сентября – это дата, объединяющая в себе разнообразие праздников и событий, которые отмечаются как в Украине, так и далеко за ее пределами. Этот день является поводом для чествования древних религиозных традиций, признания важных профессий, а также празднования глобальных инициатив, направленных на сохранение природы и развитие спорта.

От чествования святых до празднования кулинарных шедевров и знаковых событий в истории кино и науки – 20 сентября предлагает множество поводов для размышлений, празднования и восстановления связей. Эта дата позволяет окунуться как в прошлое, так и взглянуть на современные достижения, делающие наш мир интереснее.

Праздники и события 20 сентября

  • Международный день красной панды (International Red Panda Day)
  • Всемирный день гинекологической онкологии (World GO Day)
  • День города Прилуки
  • Всемирный день паэльи
  • Международный день студенческого спорта
  • Международный день уборки прибрежных территорий
  • День города Херсон
  • День фармацевтического работника Украины
  • День изобретателя и рационализатора Украины
  • Всемирный день сока
  • День города Кропивницкий
  • Всемирный день донора костного мозга
  • День ответственного собаководства
  • День осведомленности об уходе за щенками при разведении собак
  • День хирурга
  • Международный день "Съешь яблоко"

Церковный праздник 20 сентября

  • Суббота после Воздвижения.
  • Великомученика Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и сыновей их Агапия и Феописта.
  • Мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Федора, чудотворцев.
  • Преподобного и благоверного князя Черниговского Олега Романовича.

Исторические события 20 сентября

  • 1246 — В Орде убит князь Черниговский Михаил Всеволодович.
  • 1258 — освящен кафедральный собор в Солсбери (Королевство Англия), который строился 38 лет.
  • 1519 — Началось первое кругосветное плавание под руководством Фернана Магеллана.
  • 1562 — между Королевством Англия и лидером французских гугенотов принцем Конде подписано соглашение, по которому Англия получала Гавр в обмен на предоставление отрядов для борьбы с католиками.
  • 1610 — полководец Речи Посполитой Станислав Жолкевский захватил Москву.
  • 1792 — В Королевстве Франция разрешены разводы.
  • 1793 — Комитет общественного спасения Франции одобрил план капитана Наполеона Бонапарта по осаде Тулона (первое упоминание имени Наполеона на общегосударственном уровне).
  • 1866 — в состав Королевства Пруссия вошли Ганновер и Франкфурт.
  • 1870 — завершено объединение Италии.
  • 1919 — Нестор Махно и правительство УНР заключили соглашение о совместной борьбе против Деникина.
  • 1920 — в Збараж и Вишневец вступили части 6-й польской армии. В Лянцкорун, Скалата и Сатанива вступили части Действующей Армии УНР.
  • 1926 — Председатель синдиката американской мафии Аль Капоне чудом избежал смерти во время расстрела его офиса в Цицеро (штат Иллинойс).
  • 1946 — открылся первый Каннский кинофестиваль.
  • 1954 — ЭВМ выполнила первую программу на первом языке программирования высокого уровня Фортран.
  • 1970 — станция "Луна-16" осуществила первое бурение грунта на Луне.
  • 1977 — в ООН вступил Вьетнам.
  • 1991 — создана Служба национальной безопасности Украины (ныне — СБУ).
  • 1992 — На референдуме большинство граждан Франции высказалось за вступление страны в Европейский Союз.
  • 2000 — Власти Республики Китай арестовали 25-летнего Чен Инь-Хао, разработчика компьютерного вируса CIH ("ЧИХ"), названного по инициалам автора (известный также как "Чернобыль", потому что одна из его версий активируется 26 апреля, в годовщину аварии на ЧАЭС).
  • 2003 — на референдуме в Латвии граждане проголосовали за вхождение страны в ЕС.
  • 2008 — открытие первого в Украине IMAX кинотеатра.

Именинники 20 сентября

Василий, Иван, Илларион, Михаил, Олег, Александр, Остап, Теодор, Федор, Ян, Татьяна.

