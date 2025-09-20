Какой праздник отмечают 20 сентября: все об этом дне

Двадцатое сентября – это дата, объединяющая в себе разнообразие праздников и событий, которые отмечаются как в Украине, так и далеко за ее пределами. Этот день является поводом для чествования древних религиозных традиций, признания важных профессий, а также празднования глобальных инициатив, направленных на сохранение природы и развитие спорта.

От чествования святых до празднования кулинарных шедевров и знаковых событий в истории кино и науки – 20 сентября предлагает множество поводов для размышлений, празднования и восстановления связей. Эта дата позволяет окунуться как в прошлое, так и взглянуть на современные достижения, делающие наш мир интереснее.

Праздники и события 20 сентября

Международный день красной панды (International Red Panda Day)

Всемирный день гинекологической онкологии (World GO Day)

День города Прилуки

Всемирный день паэльи

Международный день студенческого спорта

Международный день уборки прибрежных территорий

День города Херсон

День фармацевтического работника Украины

День изобретателя и рационализатора Украины

Всемирный день сока

День города Кропивницкий

Всемирный день донора костного мозга

День ответственного собаководства

День осведомленности об уходе за щенками при разведении собак

День хирурга

Международный день "Съешь яблоко"

Церковный праздник 20 сентября

Суббота после Воздвижения.

Великомученика Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и сыновей их Агапия и Феописта.

Мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Федора, чудотворцев.

Преподобного и благоверного князя Черниговского Олега Романовича.

Исторические события 20 сентября

1246 — В Орде убит князь Черниговский Михаил Всеволодович.

1258 — освящен кафедральный собор в Солсбери (Королевство Англия), который строился 38 лет.

1519 — Началось первое кругосветное плавание под руководством Фернана Магеллана.

1562 — между Королевством Англия и лидером французских гугенотов принцем Конде подписано соглашение, по которому Англия получала Гавр в обмен на предоставление отрядов для борьбы с католиками.

1610 — полководец Речи Посполитой Станислав Жолкевский захватил Москву.

1792 — В Королевстве Франция разрешены разводы.

1793 — Комитет общественного спасения Франции одобрил план капитана Наполеона Бонапарта по осаде Тулона (первое упоминание имени Наполеона на общегосударственном уровне).

1866 — в состав Королевства Пруссия вошли Ганновер и Франкфурт.

1870 — завершено объединение Италии.

1919 — Нестор Махно и правительство УНР заключили соглашение о совместной борьбе против Деникина.

1920 — в Збараж и Вишневец вступили части 6-й польской армии. В Лянцкорун, Скалата и Сатанива вступили части Действующей Армии УНР.

1926 — Председатель синдиката американской мафии Аль Капоне чудом избежал смерти во время расстрела его офиса в Цицеро (штат Иллинойс).

1946 — открылся первый Каннский кинофестиваль.

1954 — ЭВМ выполнила первую программу на первом языке программирования высокого уровня Фортран.

1970 — станция "Луна-16" осуществила первое бурение грунта на Луне.

1977 — в ООН вступил Вьетнам.

1991 — создана Служба национальной безопасности Украины (ныне — СБУ).

1992 — На референдуме большинство граждан Франции высказалось за вступление страны в Европейский Союз.

2000 — Власти Республики Китай арестовали 25-летнего Чен Инь-Хао, разработчика компьютерного вируса CIH ("ЧИХ"), названного по инициалам автора (известный также как "Чернобыль", потому что одна из его версий активируется 26 апреля, в годовщину аварии на ЧАЭС).

2003 — на референдуме в Латвии граждане проголосовали за вхождение страны в ЕС.

2008 — открытие первого в Украине IMAX кинотеатра.

Именинники 20 сентября

Василий, Иван, Илларион, Михаил, Олег, Александр, Остап, Теодор, Федор, Ян, Татьяна.

