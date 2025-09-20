Какой праздник отмечают 20 сентября: все об этом дне
Двадцатое сентября – это дата, объединяющая в себе разнообразие праздников и событий, которые отмечаются как в Украине, так и далеко за ее пределами. Этот день является поводом для чествования древних религиозных традиций, признания важных профессий, а также празднования глобальных инициатив, направленных на сохранение природы и развитие спорта.
От чествования святых до празднования кулинарных шедевров и знаковых событий в истории кино и науки – 20 сентября предлагает множество поводов для размышлений, празднования и восстановления связей. Эта дата позволяет окунуться как в прошлое, так и взглянуть на современные достижения, делающие наш мир интереснее.
Праздники и события 20 сентября
- Международный день красной панды (International Red Panda Day)
- Всемирный день гинекологической онкологии (World GO Day)
- День города Прилуки
- Всемирный день паэльи
- Международный день студенческого спорта
- Международный день уборки прибрежных территорий
- День города Херсон
- День фармацевтического работника Украины
- День изобретателя и рационализатора Украины
- Всемирный день сока
- День города Кропивницкий
- Всемирный день донора костного мозга
- День ответственного собаководства
- День осведомленности об уходе за щенками при разведении собак
- День хирурга
- Международный день "Съешь яблоко"
Церковный праздник 20 сентября
- Суббота после Воздвижения.
- Великомученика Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и сыновей их Агапия и Феописта.
- Мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Федора, чудотворцев.
- Преподобного и благоверного князя Черниговского Олега Романовича.
Исторические события 20 сентября
- 1246 — В Орде убит князь Черниговский Михаил Всеволодович.
- 1258 — освящен кафедральный собор в Солсбери (Королевство Англия), который строился 38 лет.
- 1519 — Началось первое кругосветное плавание под руководством Фернана Магеллана.
- 1562 — между Королевством Англия и лидером французских гугенотов принцем Конде подписано соглашение, по которому Англия получала Гавр в обмен на предоставление отрядов для борьбы с католиками.
- 1610 — полководец Речи Посполитой Станислав Жолкевский захватил Москву.
- 1792 — В Королевстве Франция разрешены разводы.
- 1793 — Комитет общественного спасения Франции одобрил план капитана Наполеона Бонапарта по осаде Тулона (первое упоминание имени Наполеона на общегосударственном уровне).
- 1866 — в состав Королевства Пруссия вошли Ганновер и Франкфурт.
- 1870 — завершено объединение Италии.
- 1919 — Нестор Махно и правительство УНР заключили соглашение о совместной борьбе против Деникина.
- 1920 — в Збараж и Вишневец вступили части 6-й польской армии. В Лянцкорун, Скалата и Сатанива вступили части Действующей Армии УНР.
- 1926 — Председатель синдиката американской мафии Аль Капоне чудом избежал смерти во время расстрела его офиса в Цицеро (штат Иллинойс).
- 1946 — открылся первый Каннский кинофестиваль.
- 1954 — ЭВМ выполнила первую программу на первом языке программирования высокого уровня Фортран.
- 1970 — станция "Луна-16" осуществила первое бурение грунта на Луне.
- 1977 — в ООН вступил Вьетнам.
- 1991 — создана Служба национальной безопасности Украины (ныне — СБУ).
- 1992 — На референдуме большинство граждан Франции высказалось за вступление страны в Европейский Союз.
- 2000 — Власти Республики Китай арестовали 25-летнего Чен Инь-Хао, разработчика компьютерного вируса CIH ("ЧИХ"), названного по инициалам автора (известный также как "Чернобыль", потому что одна из его версий активируется 26 апреля, в годовщину аварии на ЧАЭС).
- 2003 — на референдуме в Латвии граждане проголосовали за вхождение страны в ЕС.
- 2008 — открытие первого в Украине IMAX кинотеатра.
Именинники 20 сентября
Василий, Иван, Илларион, Михаил, Олег, Александр, Остап, Теодор, Федор, Ян, Татьяна.
