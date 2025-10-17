Какой праздник отмечают 17 октября: церковный календарь

17 октября – день, сочетающий церковные традиции, профессиональные даты и международные инициативы, призванные обратить внимание на социальные проблемы. В этот день чествуют пророка Осию, преподобномученика Андрея Критского, а также отмечают сразу несколько интересных современных дат – от Дня электронных таблиц до Международного дня борьбы с бедностью.

Именины сегодня празднуют Андреи, Леонтии, Лазари, Игнаты. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 17 октября

Церковные праздники

Святой пророк Осия – один из двенадцати малых пророков Ветхого Завета, который жил примерно в VIII веке до Рождества Христова. Его книга входит в состав Священного Писания. Осия призывал народ Израиля вернуться к верности Богу, выступал против идолопоклонства и неправды, подчеркивая, что милосердие важнее формальных жертв.

В этот день также вспоминают преподобномученика Андрея Критского, который пострадал за веру во Христа. По преданию, он был монахом, который проповедовал Евангелие в Крите, обличал языческие обычаи и отстаивал истину христианства, за что претерпел мученическую смерть.

Международный день борьбы с бедностью

17 октября в мире отмечают Международный день борьбы с бедностью (International Day for the Eradication of Poverty), который основала ООН в 1992 году. Цель этого дня – привлечь внимание к социальному неравенству, напомнить, что преодоление бедности – общая задача человечества, а не только правительств.

В Украине дата имеет особое звучание, ведь социальные вызовы, вызванные войной, переселением и экономической нестабильностью, заставляют по-новому задуматься над ценностью взаимоподдержки.

День борьбы с детской бедностью

В этот же день отмечается День борьбы с детской бедностью – инициатива, направленная на защиту детей, которые растут в сложных условиях, часто без доступа к образованию, безопасности и базовым ресурсам.

Необычные и тематические праздники

День электронных таблиц (Spreadsheet Day) – профессиональный праздник для бухгалтеров, аналитиков, экономистов и всех, кто работает с данными. Он напоминает, что именно 17 октября 1979 года была выпущена программа VisiCalc – первую в мире электронную таблицу, которая положила начало эпохе офисного программного обеспечения.

Всемирный день травмы – инициатива медицинского сообщества, которая призвана повысить осведомленность о профилактике травматизма и важность первой помощи. Дата происходит из Индии, но сейчас отмечается во всем мире.

Международный день рыбы-пилы – посвящен сохранению уникального вида морских обитателей, которые оказались на грани исчезновения. Экологи напоминают о важности охраны биоразнообразия океанов.

День прощения бывших (Forgive an Ex Day) – неофициальный праздник с легким психологическим подтекстом. Его смысл – в освобождении от обид и негативных эмоций, связанных с прошлыми отношениями. Этот день советуют провести во внутренней гармонии, простив тех, кто когда-то причинил боль.

Исторические события 17 октября

1113 – построен Киево-Михайловский Златоверхий собор (разрушен 1934).

1604 – немецкий астроном Кеплер Иоганн начал наблюдения новейшей звезды (SN 1604), названной впоследствии его именем.

1702 – битва под Бердичевом.

1855 – англичанин Генри Бессемер запатентовал свой процесс приготовления стали.

1905 – российский император Николай II подписал Манифест о даровании либеральных свобод и предоставлении Государственной думе законодательных полномочий.

1912 – государства-члены Балканской Лиги объявили войну Османской империи.

1967 – в Великобритании опубликовали "Акт об аборте" ("Abortion Act"), который положил начало легализации в Западной Европе искусственного прерывания беременности (уже узаконенного в то время в социалистических странах).

1990 – в Киеве на площади Октябрьской революции завершилось голодовка студентов, которые добились от Верховной Рады УССР принятия постановления о выполнении их политических требований.

1990 – официальная дата возникновения базы IMDb (Internet Movie Database), крупнейшая в мире база данных и вебсайт о кинематографе (тогдашнее название "rec.arts.movies movie database").

2018 – массовое убийство в Керченском политехническом колледже, погиб 21 человек.

Кто родился 17 октября

1727 – Джон Уилкс (John Wilkes), британский политический реформатор, мэр Лондона.

1883 – Петр Болбочан, украинский военный деятель, полковник Армии УНР.

1912 – Иван Павел I (до интронизации –Альберто Лучиани), Папа Римский с 26 августа по 28 сентября 1978 (один из самых коротких понтификатов за всю историю папства)

1936 – Иван Драч, украинский писатель, один из основателей РУХа, депутат Верховной Рады

1937 – Нонна Суржина, украинская оперная певица, народная артистка СССР, лауреат Шевченковской премии.

1956 – Мэй Кэрол Джемисон, врач и бывшая астронавт НАСА, первая афроамериканка, совершившая полет в космос.

1972 – Eminem, американский рэп-исполнитель.

1980 – Олег Собчук, украинский рок-музыкант, основатель и фронтмен украинской рок-группы СКАЙ.

В этот день умерли:

1849 – Фридерик Шопен, польский композитор и пианист, представитель романтизма в музыке.

1887 – Густав Роберт Кирхгоф, немецкий физик, открывший цезий и рубидий

1934 – Сантьяго Рамон-и-Кахаль, испанский физиолог, гистолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине.

1973 – Ингеборг Бахман, австрийская писательница, либреттистка и журналистка.

1978 – Жан Амери, австрийский писатель, журналист, кинокритик, эссеист.

1982 – Алексей Мишурин, украинский оператор и кинорежиссер ("Королева бензоколонки").

2012 – Сильвия Мария Кристель, нидерландская модель, актриса, писательница.

