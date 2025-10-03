Когда отмечают День студента в Украине: дата в 2025 году

В Украине День студента является особым праздником, который объединяет молодежь, стремящуюся к знаниям, свободе и самовыражению. Этот день не только о веселье, но и о чествовании тех, кто боролся за свои идеалы.

В 2025 году студенты Украины снова будут отмечать этот праздник, но все ли знают, когда именно и почему? OBOZ.UA информирует о правильной дате Дня студента в Украине, его истории и значении, а также развенчаем мифы о связи с Татьяниным днем.

История Дня студента

Международный день студентов, который отмечается 17 ноября, имеет глубокие исторические корни. Этот праздник возник как память о трагических событиях 1939 года в Чехословакии. Тогда, 28 октября, во время мирной демонстрации в честь 21-й годовщины создания Чехословацкой Республики, полиция и подразделения СС жестоко разогнали собрание. Студент медицинского факультета Ян Оплетал получил тяжелые ранения и впоследствии скончался в больнице. Это событие вызвало волну протестов против оккупационных властей.

Массовые демонстрации студентов вызвали резкую реакцию нацистского режима. 16 ноября 1939 года в Берлине при участии Адольфа Гитлера было решено закрыть чешские вузы, чтобы подавить студенческое движение. На следующий день, 17 ноября, в Праге и других городах Чехии произошли массовые аресты: девять лидеров студенческих организаций казнили, а более 1200 студентов заключили в тюрьму. Эти события стали основой для провозглашения 17 ноября Международным днем студентов на собрании Международного совета студентов в Лондоне.

Почему день студента 17 ноября

В Украине День студента официально начали праздновать с 1999 года, хотя традиция отмечать его появилась еще в середине 90-х. Украинские студенты особенно близки к духу этого праздника, ведь они неоднократно демонстрировали свою активную гражданскую позицию. Например, в 1990 году "Революция на граните" стала первым серьезным проявлением студенческой силы, а впоследствии студенты сыграли ключевую роль в событиях Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

Почему 17 ноября, а не 25 января

Некоторые украинцы ошибочно связывают День студента с Татьяниным днем, который приходится на 25 января. Эта путаница происходит из российской традиции, ведь в России День студентов ассоциируется с основанием Московского университета в 1755 году, что совпадает с Татьяниным днем. Однако эта дата не имеет никакого отношения к европейским или украинским студенческим традициям и связана исключительно с российской историей.

В Украине же День студента официально празднуют 17 ноября, ориентируясь на международную практику. Эта дата символизирует не только студенческое братство, но и память о тех, кто боролся за свободу и справедливость. К тому же с переходом Православной церкви Украины на Новоюлианский календарь Татьянин день теперь отмечается 12 января, что еще больше отделяет его от Дня студента.

Итак, в 2025 году День студента в Украине будут отмечать 17 ноября. Этот праздник является не только поводом для веселья, но и поводом вспомнить о борьбе студентов за свои права и свободу. Украинская молодежь продолжает традицию активной гражданской позиции, делая этот праздник особенным и значимым.

