Какой праздник отмечают 14 августа: церковный календарь

14 августа — день, отмечаемый как важными религиозными событиями, так и знаковыми историческими вехами. Православные сейчас чтят память преподобного Феодосия Печерского.

Кроме религиозных праздников, 14 августа мир празднует Всемирный день ящериц, привлекая внимание к этим уникальным созданиям, и День финансовой осведомленности.

Эта дата также вошла в историю как начало знаковых политических событий, повлиявших на мировой порядок, а также как день запуска популярного мессенджера Telegram, изменившего наше повседневное общение.

Праздники 14 августа

Всемирный день косатки (World Orca Day)

День "Люби свой книжный магазин" (Love Your Bookshop)

День рождения мессенджера "Telegram"

День сведения татуировки

Всемирный день ящерицы

Церковный праздник 14 августа

14 августа в православном календаре почитается память нескольких важных событий. В этот день верующие вспоминают пророка Михея, одного из двенадцати ветхозаветных пророков, который предсказывал приход Мессии.

Кроме того, отмечается перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского, который был одним из основателей и первым игуменом Киево-Печерской лавры, считающейся колыбелью монашества на Руси.

Эта дата также знаменует завершение Успенского поста, периода строгого поста и молитвы, посвященного Успению Пресвятой Богородицы.

Исторические события 14 августа

1385 — португальцы разбили кастильцев в битве при Алжубарроте.

1385 — заключено Кревскую унию — соглашение между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским, которая предусматривала объединение этих стран в единое государство.

1457 — напечатана первая книга, дата выхода в свет которой точно известна (около 3 лет после Иоганна Гутенберга).

1687 — казацкие полки и московское войско вернулись из неудачного Крымского похода.

1775 — (по другим данным 3 августа) Екатерина II издала императорский манифест, который официально ликвидировал запорожское казачество.

1880 — закончено сооружение знаменитого собора в Кельне (строение начато в 1248 году).

1916 — в ходе Первой мировой войны начались бои Украинских сечевых стрельцов (УСС) за гору Лысоню в составе австро-венгерской армии против российских войск.

1919 — части 2-го корпуса Украинской Галицкой Армии, гоня перед собой Таращанскую бригаду красных Василия Боженко, получили Староконстантинов.

1936 — на Олимпийских играх в Берлине впервые состоялись соревнования по баскетболу. В финале сборная США победила команду Канады.

1947 — Пакистан и Индия получают независимость от Великобритании в полночь. Пакистан празднует это событие 14 августа, Индия — 15 августа.

1971 — провозглашена независимость Бахрейна.

1980 — на Ленинской верфи в Гданьске (Польская Народная Республика) под руководством Леха Валенсы 17000 рабочих начинают забастовку, которая стала началом демократизации Польши и свержения коммунистического правительства Ярузельского.

1992 — начался грузино-абхазский конфликт.

2010 - открылись I Летние Юношеские Олимпийские игры в Сингапуре.

2013 — сотни убитых и тысячи раненых в Каире после разгона силовиками лагерей протестующих против военного переворота.

Именинники 14 августа

Аркадий, Василий, Владимир, Матвей, Николай, Александр, Алексей, Семен, Федор, Ева, Евдокия.

