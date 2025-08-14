Какой праздник отмечают 14 августа: церковный календарь
14 августа — день, отмечаемый как важными религиозными событиями, так и знаковыми историческими вехами. Православные сейчас чтят память преподобного Феодосия Печерского.
Кроме религиозных праздников, 14 августа мир празднует Всемирный день ящериц, привлекая внимание к этим уникальным созданиям, и День финансовой осведомленности.
Эта дата также вошла в историю как начало знаковых политических событий, повлиявших на мировой порядок, а также как день запуска популярного мессенджера Telegram, изменившего наше повседневное общение.
Праздники 14 августа
- Всемирный день косатки (World Orca Day)
- День "Люби свой книжный магазин" (Love Your Bookshop)
- День рождения мессенджера "Telegram"
- День сведения татуировки
- Всемирный день ящерицы
Церковный праздник 14 августа
14 августа в православном календаре почитается память нескольких важных событий. В этот день верующие вспоминают пророка Михея, одного из двенадцати ветхозаветных пророков, который предсказывал приход Мессии.
Кроме того, отмечается перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского, который был одним из основателей и первым игуменом Киево-Печерской лавры, считающейся колыбелью монашества на Руси.
Эта дата также знаменует завершение Успенского поста, периода строгого поста и молитвы, посвященного Успению Пресвятой Богородицы.
Исторические события 14 августа
- 1385 — португальцы разбили кастильцев в битве при Алжубарроте.
- 1385 — заключено Кревскую унию — соглашение между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским, которая предусматривала объединение этих стран в единое государство.
- 1457 — напечатана первая книга, дата выхода в свет которой точно известна (около 3 лет после Иоганна Гутенберга).
- 1687 — казацкие полки и московское войско вернулись из неудачного Крымского похода.
- 1775 — (по другим данным 3 августа) Екатерина II издала императорский манифест, который официально ликвидировал запорожское казачество.
- 1880 — закончено сооружение знаменитого собора в Кельне (строение начато в 1248 году).
- 1916 — в ходе Первой мировой войны начались бои Украинских сечевых стрельцов (УСС) за гору Лысоню в составе австро-венгерской армии против российских войск.
- 1919 — части 2-го корпуса Украинской Галицкой Армии, гоня перед собой Таращанскую бригаду красных Василия Боженко, получили Староконстантинов.
- 1936 — на Олимпийских играх в Берлине впервые состоялись соревнования по баскетболу. В финале сборная США победила команду Канады.
- 1947 — Пакистан и Индия получают независимость от Великобритании в полночь. Пакистан празднует это событие 14 августа, Индия — 15 августа.
- 1971 — провозглашена независимость Бахрейна.
- 1980 — на Ленинской верфи в Гданьске (Польская Народная Республика) под руководством Леха Валенсы 17000 рабочих начинают забастовку, которая стала началом демократизации Польши и свержения коммунистического правительства Ярузельского.
- 1992 — начался грузино-абхазский конфликт.
- 2010 - открылись I Летние Юношеские Олимпийские игры в Сингапуре.
- 2013 — сотни убитых и тысячи раненых в Каире после разгона силовиками лагерей протестующих против военного переворота.
Именинники 14 августа
Аркадий, Василий, Владимир, Матвей, Николай, Александр, Алексей, Семен, Федор, Ева, Евдокия.
