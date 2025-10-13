Какой праздник отмечают 13 октября: все об этом дне

13 октября — дата, которая уникально сочетает глубокую историю религиозных почитаний с калейдоскопом международных и профессиональных праздников. Этот день призывает не только к размышлениям о вере, но и к повышению осведомленности о важных медицинских проблемах, например Всемирный день тромбоза.

Кроме того, 13 октября отмечается ряд неформальных, но интересных мировых событий, включая Международный день неудач и Всемирный день зомби, что добавляет дате колорита.

В истории Украины эта дата отмечена знаковыми политическими и медийными вехами, от утверждения нового премьер-министра до рождения негосударственного телевидения. На мировой арене этот день также ассоциируется с началом космической эры и публикацией фундаментальных работ, изменивших науку.

Праздники 13 октября в Украине и мире

День распространения информации о метастатическом раке молочной железы (Metastatic Breast Cancer Awareness Day)

Международный день скептиков (International Skeptics Day)

Международный день простого языка (International Plain Language Day)

Международный день неудачников (International Day for Failure)

Всемирный день борьбы с тромбозом (World Thrombosis Day)

Международный день костюма (International Suit Up Day)

День без бюстгальтера

Международный день уменьшения опасности стихийных бедствий

Церковный праздник 13 октября

13 октября православная церковь чтит память святых мучеников Карпа, Папилы и Агатоники, пострадавших за христианскую веру во времена гонений на христиан в III–IV веках. Карп был епископом в городе Смирна (современный Измир в Турции) и открыто проповедовал христианство, за что был арестован и подвергнут жестоким пыткам.

Вместе с ним пострадал и священник или диакон Папила, который не отрекся от веры даже под угрозой смерти. Также мученическую кончину приняла Агатоника — по преданию, жена Карпа, которая помогала преследуемым христианам и укрепляла их в вере.

Исторические события 13 октября

1307 — по приказу короля Филиппа IV Красивого были одновременно арестованы все французские тамплиеры.

1582 — в Италии и других католических странах юлианский календарь (старый стиль) заменен на григорианский (новый стиль).

1675 — нидерландский физик Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы.

1792 — в Вашингтоне началось строительство Белого дома.

1860 — в США сделана первая фотография с воздушного шара.

1871 — в Киеве открылась Коллегия Павла Галагана.

1875 — открыт Черновицкий университет.

1884 — Гринвич утвержден как место прохождения нулевого меридиана.

1894 — в Пенсильвании основан Украинский народный союз.

1927 — по инициативе Международной организации труда основана Международная ассоциация социального обеспечения.

1943 — Королевство Италия объявило войну Третьему Рейху.

1947 — ЦК КП(б)У принял решение о создании семи специальных оперативных групп НКВД для ликвидации руководителей "бандгруппировок" Украинской ССР, членов Центрального и краевого проводов ОУН.

1948 — Совет министров СССР принял постановление о выселении семей "бандитских и националистических элементов".

1948 — завершено строительство газопровода Дашава-Киев.

1957 — в СССР осуществлен запуск первого в мире искусственного спутника Земли. В 1967 Международной федерацией астронавтики эту дату провозглашено Днем начала космической эры человечества.

1987 — в Персидском заливе американский флот впервые в мире использовал дельфинов в военных целях.

1992 — в должности премьер-министра Украины утвержден Леонид Кучма.

1996 — в Крыму создан Южноукраинский экономический союз.

1998 — НАТО предъявил Союзной республике Югославия ультиматум с требованием вывести войска из Косово.

Именинники 13 октября

Антон, Вениамин, Иннокентий, Никита, Николай, Трофим, Злата.

