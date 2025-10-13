Какой праздник отмечают 13 октября: все об этом дне
13 октября — дата, которая уникально сочетает глубокую историю религиозных почитаний с калейдоскопом международных и профессиональных праздников. Этот день призывает не только к размышлениям о вере, но и к повышению осведомленности о важных медицинских проблемах, например Всемирный день тромбоза.
Кроме того, 13 октября отмечается ряд неформальных, но интересных мировых событий, включая Международный день неудач и Всемирный день зомби, что добавляет дате колорита.
В истории Украины эта дата отмечена знаковыми политическими и медийными вехами, от утверждения нового премьер-министра до рождения негосударственного телевидения. На мировой арене этот день также ассоциируется с началом космической эры и публикацией фундаментальных работ, изменивших науку.
Праздники 13 октября в Украине и мире
- День распространения информации о метастатическом раке молочной железы (Metastatic Breast Cancer Awareness Day)
- Международный день скептиков (International Skeptics Day)
- Международный день простого языка (International Plain Language Day)
- Международный день неудачников (International Day for Failure)
- Всемирный день борьбы с тромбозом (World Thrombosis Day)
- Международный день костюма (International Suit Up Day)
- День без бюстгальтера
- Международный день уменьшения опасности стихийных бедствий
Церковный праздник 13 октября
13 октября православная церковь чтит память святых мучеников Карпа, Папилы и Агатоники, пострадавших за христианскую веру во времена гонений на христиан в III–IV веках. Карп был епископом в городе Смирна (современный Измир в Турции) и открыто проповедовал христианство, за что был арестован и подвергнут жестоким пыткам.
Вместе с ним пострадал и священник или диакон Папила, который не отрекся от веры даже под угрозой смерти. Также мученическую кончину приняла Агатоника — по преданию, жена Карпа, которая помогала преследуемым христианам и укрепляла их в вере.
Исторические события 13 октября
- 1307 — по приказу короля Филиппа IV Красивого были одновременно арестованы все французские тамплиеры.
- 1582 — в Италии и других католических странах юлианский календарь (старый стиль) заменен на григорианский (новый стиль).
- 1675 — нидерландский физик Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы.
- 1792 — в Вашингтоне началось строительство Белого дома.
- 1860 — в США сделана первая фотография с воздушного шара.
- 1871 — в Киеве открылась Коллегия Павла Галагана.
- 1875 — открыт Черновицкий университет.
- 1884 — Гринвич утвержден как место прохождения нулевого меридиана.
- 1894 — в Пенсильвании основан Украинский народный союз.
- 1927 — по инициативе Международной организации труда основана Международная ассоциация социального обеспечения.
- 1943 — Королевство Италия объявило войну Третьему Рейху.
- 1947 — ЦК КП(б)У принял решение о создании семи специальных оперативных групп НКВД для ликвидации руководителей "бандгруппировок" Украинской ССР, членов Центрального и краевого проводов ОУН.
- 1948 — Совет министров СССР принял постановление о выселении семей "бандитских и националистических элементов".
- 1948 — завершено строительство газопровода Дашава-Киев.
- 1957 — в СССР осуществлен запуск первого в мире искусственного спутника Земли. В 1967 Международной федерацией астронавтики эту дату провозглашено Днем начала космической эры человечества.
- 1987 — в Персидском заливе американский флот впервые в мире использовал дельфинов в военных целях.
- 1992 — в должности премьер-министра Украины утвержден Леонид Кучма.
- 1996 — в Крыму создан Южноукраинский экономический союз.
- 1998 — НАТО предъявил Союзной республике Югославия ультиматум с требованием вывести войска из Косово.
Именинники 13 октября
Антон, Вениамин, Иннокентий, Никита, Николай, Трофим, Злата.
