Какой праздник отмечают 13 августа в Украине: все об этом дне

13 августа – дата, сочетающая в себе религиозные традиции, международные праздники и знаковые исторические события. В церковном календаре этот день посвящен чествованию памяти преподобного Максима Исповедника.

В то же время в мире отмечают Всемирный день каллиграфии и Международный день левши, что подчеркивает разнообразие человеческих талантов. Кроме того, эта дата отметилась в истории кинематографа и важных политических событиях, начиная от премьеры культовых мультфильмов до падения Берлинской стены.

Праздники 13 августа

Международный день волка

Всемирный день левши

Всемирный день каллиграфии

Церковный праздник 13 августа

13 августа православная церковь чтит память преподобного Максима Исповедника — выдающегося богослова и борца за чистоту веры. Он родился около 580 года в Константинополе в благочестивой христианской семье и получил блестящее образование, изучив философию, риторику и богословскую диалектику. Став первым секретарем императора Ираклия, Максим со временем оставил придворную службу и принял монашеский постриг в Хрисопольской обители, где был избран игуменом.

Преподобный активно противостоял монофелитской ереси, отрицавшей признание двух воль в Господе Иисусе Христе. Его проповедническая деятельность охватила Крит, Александрию, Карфаген и другие регионы, а публичный диспут с патриархом Пирром завершился признанием последним своего заблуждения. Максим участвовал в Латеранском Соборе 649 года, который осудил монофелитство и предал анафеме его сторонников.

За верность православию он подвергся преследованиям от императора Констанса II, был заключен в тюрьму, сослан и подвергнут пыткам — ему отрезали язык и правую руку. Несмотря на это, по свидетельству современников, он чудесным образом сохранил способность говорить и писать. Преподобный отошел ко Господу 13 августа 662 года в ссылке, предвидев свою кончину.

На его могиле происходили многочисленные чудеса исцелений, а ночью чудесно зажигались светильники. Максим Исповедник оставил богатое богословское наследие: толкования Священного Писания, богослужения, догматические трактаты, письма и нравственно-аскетические сочинения. Особое место занимает его "Мистагогия", "Главы о любви" и гимны, созданные в традиции святителя Григория Богослова.

Исторические события 13 августа

3113 до н. э. — сотворение мира по индейскому календарю мая.

29 до н. э. — Октавиан провел первый из трех триумфов в Риме в честь победы над далматами.

1099 — Пасхалий II избран Папой Римским.

1521 — после трехмесячной осады отряд испанских конкистадоров во главе с Эрнаном Кортесом захватил столицу ацтеков Теночтитлан.

1624 — король Франции Людовик XIII назначил кардинала Ришелье своим первым министром — председателем королевского совета.

1642 — Христиан Гюйгенс нашел ледяную шапку на южном полюсе Марса.

1677 — началась Первая чигиринская оборона от османско-крымских войск.

1680 — индейцы изгнали испанцев из Санта-Фе (Нью-Мексико).

1704 — в ходе войны за испанское наследство англо-австрийские войска разгромили французов и баварцев в битве при Бленгейме (Бавария).

1822 — император Александр I издал рескрипт о запрете всех тайных объединений, в частности масонских лож.

1868 — землетрясение в Эквадоре и Перу унесло жизни более 25 000 человек.

1876 — открытие в Байройте театра для исполнения произведений Рихарда Вагнера (Wilhelm Richard Wagner).

1898 — американский флот захватил Манилу (Филиппины).

1899 — американскому изобретателю Уильяму Грээму выдан патент на телефон-автомат.

1905 — в Норвегии состоялся референдум о расторжении унии со Швецией.

1907 — в Нью-Йорке появились первые такси.

1912 — французский врач Г. Один объявил об открытии вируса рака.

1913 — в Шеффилде выплавлена первая нержавеющая сталь.

1913 — Акробат и самозванец Отто Витте стал королем Албании.

1914 — императорское правительство России ввело военную цензуру и запретило выпуск печатных изданий на украинском языке.

1914 — Французское правительство объявило войну Австро-Венгерской империи.

1916 — первые британские танки Mark I тайно отправлены на фронт во Французскую республику.

1917 — в Каталонии началось восстание сепаратистов.

1918 — правительство Великобритании признало чехов как "союзную нацию".

1920 — во Французской республике два греческих солдата ранили премьер-министра Королевства Греция Венизелоса.

1923 — Мустафа Кемаль Ататюрк был избран первым президентом Турции.

1932 — в Риме Маркони (Guglielmo Marchese Marconi) впервые испытал коротковолновое радио.

1932 — Гитлер отклонил предложение занять должность вице-канцлера Германии и заявил, что ему нужно "все или ничего".

1940 — первый авианалет Люфтваффе на британские военные объекты и города. Начало Битвы за Британию.

1940 — во Франции запрещены все масонские ложи.

1941 — в Канаде создан женский армейский корпус.

1942 — премьера в Нью-Йорке полнометражного мультипликационного фильма Уолта Диснея "Бэмби".

1945 — всемирный сионистский конгресс принял требование к правительству Великобритании разрешить въезд в Палестину миллиона евреев.

1946 — британскими властями начата депортация из Палестины на Кипр незаконных еврейских иммигрантов.

1946 — в США создана федеральная комиссия по изучению условий жизни индейцев.

1948 — Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой признавалось право народа Кашмира на самоопределение.

1952 — Германия и Япония вошли в состав Международного валютного фонда.

1960 — правительство Центральноафриканской Республики провозгласило независимость от Франции.

1961 — Германская Демократическая Республика закрыла государственную границу между Западным и Восточным Берлином. Начало строительства Берлинской стены — одного из самых известных символов "холодной войны".

1964 — состоялась последняя смертная казнь в Великобритании.

1965 — дебютное выступление группы "The Jefferson Airplane" на сцене клуба "The Matrix" в Сан-Франциско.

1966 — запрет мини-юбок в Тунисе.

1967 — премьера в США фильма Артура Пенна "Бонни и Клайд".

1990 — президент СССР Михаил Горбачев издал указ о восстановлении прав всех жертв политических репрессий 1920—1950 годов.

1992 — в Сараево снайпером убит продюсер телекомпании "АВС" Дэвид Каплан.

1993 — в Таиланде рухнул отель, погибло около 100 человек.

1997 — правительство провинции Онтарио (Канада) объявило о плане закрытия семи атомных электростанций вблизи границы с США.

1997 — дебют мультсериала Саут-Парк на американском канале Comedy Central.

2002 — на одном из гавайских островов состоялся брак знаменитого актера Николаса Кейджа и дочери короля рок-н-ролла Элизабет Пресли.

2004 — создан первый подкаст.

2007 — авария поезда "Невский экспресс" сообщением Москва — Санкт-Петербург в районе Малой Вишеры. Причина — подрыв на путях самодельного взрывного устройства.

2014 — овладение украинскими силами АТО н. п. Хрящеватое и завершение оперативного окружения оккупированного Луганска для его дальнейшего освобождения.

Именинники 13 августа

Антон, Арсений, Василий, Владимир, Георгий, Денис, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий, Анна, Елизавета.

