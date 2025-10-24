Какой праздник 24 октября в Украине: церковный календарь

24 октября сочетает духовную память и важные события, посвященные науке, здоровью, природе и культуре. Православные верующие почитают священномученика Арету. В мире отмечают Всемирный день шампанского, Всемирный день кенгуру, Всемирный день борьбы с полиомиелитом, Всемирный день информации о развитии.

Именины сегодня празднуют Алексеи, Афанасий, Иваны, Николаи. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 24 октября

Религиозный праздник

24 октября православная церковь почитает священномученика Арету и тех, что с ним. Арет был правителем города Награн в VI веке, который вместе с жителями пострадал за христианскую веру от языческого царя. В этот день верующие вспоминают мужество и непоколебимость в исповедании веры, а также молятся за тех, кто подвергается преследованиям за убеждения.

Всемирный день шампанского

Праздник посвящен легендарному напитку, который стал символом радости, празднований и французской культуры. В этот день ценители вспоминают историю шампанского и правила его подачи, а производители проводят дегустации и тематические события.

Всемирный день кенгуру

Посвящен охране этих уникальных австралийских животных. Цель праздника – привлечь внимание к проблемам дикой природы, сохранения ареала обитания кенгуру и этического отношения к животным.

Всемирный день борьбы с полиомиелитом

Отмечается по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Цель – повысить осведомленность о важности вакцинации и напомнить, что полиомиелит до сих пор остается угрозой в отдельных регионах мира.

Всемирный день информации о развитии

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН для повышения уровня осведомленности о глобальных экономических, социальных и экологических проблемах, а также о роли инноваций в устойчивом развитии планеты.

Исторические события 24 октября

1648 – Вестфальский мир, закончилась Тридцатилетняя война (1618–1648) в Европе.

1857 – в Шеффилде (Великобритания) основан первый в мире футбольный клуб.

1861 – президент США Авраам Линкольн получил телеграфное сообщение из Калифорнии – это было первое трансконтинентальное телеграфное сообщение в истории.

1929 – Черный четверг и начало Великой депрессии.

1939 – впервые в продажу поступили нейлоновые чулки – в Уилмингтоне, штат Делавэр.

1941 – немецкая армия вошла в Харьков.

1945 – торжественно открыта Организация Объединенных Наций.

1952 – Дуайт Эйзенхауэр объявил войну в Корее "крестовым походом против коммунизма".

1956 – в Венгрию для подавления революции введены советские войска.

1991 – Верховная Рада провозгласила безъядерный статус Украины.

Кто родился 24 октября

1632 – Антони Ван Левенгук, нидерландский естествоиспытатель, основатель микроскопии.

1734 – Анна Хельди (казнена в 1782), последняя женщина в Швейцарии и Европе, которую обвинили в ведьмовстве.

1804 – Вильгельм Эдуард Вебер, немецкий физик, создатель первого телеграфа.

1947 – Кевин Клайн, американский актер, лауреат "Оскара" ("Французский поцелуй", "Чаплин").

1993 – Даниил Сафонов, офицер патрульной полиции Украины, участник российско-украинской войны. Герой Украины.

В этот день умерли:

1601 – Тихо Браге, датский астроном, астролог и алхимик.

1944 – Луи Рено, французский предприниматель, изобретатель, один из основателей автомобильной компании Рено.

1957 – Кристиан Диор, французский модельер одежды, основатель модного дома Christian Dior.

1985 – Ласло Биро, журналист и изобретатель современной шариковой ручки.

2011 – Джон Маккарти, американский информатик и исследователь мышления, автор термина "искусственный интеллект", создатель языка LISP.

