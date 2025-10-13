Когда начнется Рождественский пост в 2025 году: почему его называют Пилиповкой

Рождественский пост – один из древнейших. Это время, когда верующие готовятся к встрече Рождества Христова не только через воздержание в еде, а прежде всего через очищение души, молитву и добрые дела.

В 2025 году Пилиповка начнется 15 ноября – на следующий день после праздника апостола Филиппа, и продлится сорок дней. OBOZ.UA рассказывает о традициях поста.

Когда начинается Рождественский пост в 2025 году

В 2025 году Рождественский пост начнется 15 ноября и завершится 24 декабря. Это один из четырех многодневных постов церковного года, который предшествует великому празднику Рождества Христова.

Пост длится сорок дней – именно поэтому его иногда называют "Малой Четыредесятницей".

Суть и значение Пилиповки

Рождественский пост – это не только воздержание от определенной пищи, а прежде всего путь духовного очищения. Его цель в церковном мировоззрении – подготовить сердце к встрече с рождением Христа, научить умеренности, смирению и доброте.

Церковь подчеркивает: пост – это не запрет, а возможность сосредоточиться на главном, освободиться от лишнего и открыться любви. В этот период особенно важны молитва, исповедь, прощение, благотворительность и помощь нуждающимся.

Пищевые ограничения и традиции

В течение Пилиповки верующие воздерживаются от мяса, молочных продуктов, яиц и алкоголя.

В определенные дни (обычно субботы, воскресенья и большие праздники) разрешается рыба, вино и масло.

В первые недели пост является умеренным, а ближе к Рождеству – строгим.

Особенно важным считается последний день поста – Сочельник (24 декабря), когда за столом подают 12 постных блюд, среди которых кутья, узвар, вареники с капустой, голубцы, борщ, грибы, рыба, пампушки.

Однако церковная традиция подчеркивает: главная суть поста – не в еде, а во внутреннем обновлении, в умении сдержать слово, обуздать гордыню и наполниться добротой.

История Рождественского поста

Пост перед Рождеством имеет давние корни.

На Западе (в католической традиции) его аналогом стал Адвент – период ожидания рождения Христа, который возник еще в IV–V веках. Папа Лев I Великий отмечал, что посты должны быть распределены в течение года как проявление благодарности Богу за дары каждой поры.

Постепенно зимний пост из Галлии (нынешняя Франция) распространился на всю Западную Европу. Его продолжительность и правила менялись, но символически он всегда оставался временем подготовки к Рождеству.

Таким образом, Пилиповка – это своеобразный духовный аналог Адвента на Западе, но со своим характером и ритмом.

Происхождение названия "Пилиповка"

Название Пилиповка происходит от праздника апостола Филиппа, который приходится на 14 ноября – последний день перед началом поста.

Апостол был одним из ближайших учеников Иисуса Христа, известный своей верой, проповедью и чудесами исцеления.

Его мученическая смерть на кресте сделала его примером служения и терпения, поэтому церковь считает символическим, что период подготовки к Рождеству начинается именно после его дня памяти.

