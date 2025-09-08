Какой корм лучше давать собаке – сухой или влажный: отвечает эксперт

Влажный корм или сухой корм? Это давняя дискуссия, которая годами разделяет владельцев собак. Некоторые владельцы собак любят легкость и хрусткость сухих гранул, тогда как другие клянутся насыщенной мясистой пользой влажного корма. Так что на самом деле лучше для вашего пушистого друга?

В недавнем видео, опубликованном в TikTok, ветеринар из Pooch and Mutt, поделился своим экспертным мнением. По его словам, как сухой, так и влажный корм для собак имеет свои преимущества и недостатки.

Однако сухой корм остается популярным выбором среди владельцев собак и продолжает доминировать на рынке. Его удобство, доступность и растущее разнообразие специализированных рецептур, таких как беззерновые или высокобелковые варианты, делают его лучшим выбором для многих владельцев собак.

Он также, как правило, доступнее влажного корма, что делает его практичным выбором. Дополнительным бонусом является то, что хрустящая текстура гранул помогает уменьшить накопление зубного налета и зубного камня на зубах собак, способствуя улучшению здоровья полости рта со временем, сказал эксперт.

Однако, сухой корм содержит значительно меньше влаги, чем влажный. Так, обычно он содержит лишь около 10% влаги, тогда как во влажном корме этот показатель может составлять до 78%.

Это имеет большое значение, особенно в теплые месяцы, поскольку многие собаки не пьют достаточно воды самостоятельно. Некоторым собакам также кажется сухой корм менее привлекательным, особенно если они привередливы в еде или имеют проблемы с зубами.

Влажный корм также может быть полезным для собак с чувствительным желудком или проблемами пищеварения, поскольку он, как правило, легче усваивается, и может предложить больше разнообразия в рационе вашей собаки.

Однако, у него есть и недостатки. Влажный корм дороже, его нужно хранить в холодильнике после открытия и съесть в течение нескольких часов.

