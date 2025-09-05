Дрессировщик назвал популярную породу собак, которую бы сам никогда не заводил

Известный кинолог назвал одну популярную породу, которую он не рекомендовал бы для шумных семей, и это вызвало небольшой ажиотаж в интернете.

Собачий бихевиорист Уилл Атертон, который имеет более 900 000 подписчиков в TikTok, регулярно делится советами и идеями для владельцев собак по выбору правильной породы для их образа жизни. В одном из своих самых популярных видео он ответил подписчику, который спросил: "Почему вы так ненавидите спаниелей?".

"Уверяю вас, что это совсем не так", – сказал Уилл, прежде чем объяснить, что он на самом деле восхищается спаниелями, просто не в контексте семейной жизни.

По его словам, главная причина в том, что их уровень энергии часто слишком высок.

"Проблема заключается в том, что когда вы приносите такую энергию в шумный семейный дом, она редко не становится помехой. Это не очень хорошо сочеталось бы с моей семьей и моим образом жизни, у этой собаки слишком много энергии", – сказал эксперт.

Однако его комментарии получили неоднозначную реакцию. Большинство пользователей согласились, один из них сказал: "У меня два спаниеля, и я полностью с вами согласен, честно говоря".

Тем не менее эксперты говорят, что спаниели могут стать отличными домашними животными, но только при условии правильного обучения с самого начала. Они отмечают, что спаниелей разводят для охоты и апортировки и что эти инстинкты не исчезают в домашних условиях.

Без дрессировки их высокая энергия и целеустремленность могут привести к таким проблемам, как плохая память, чувство собственничества и разочарование.

