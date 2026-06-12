Какие знаки зодиака притягивают деньги: топ-3 счастливчика

Некоторые знаки зодиака от природы наделены талантом к стратегическому инвестированию и финансовой грамотности. Но другие постоянно испытывают чувство нехватки и инерции. Астрологи выделяют настоящих победителей, которых очень любят деньги – это Скорпионы, Тельцы и Девы.

Видео дня

Редакция OBOZ.UA делится интересной информацией от астрологов о том, какие же знаки притягивают удачу и деньги.

Скорпион

Стратегический инвестор

Интенсивные, интуитивные и эмоционально развитые – вот что характеризует Скорпиона . Они не боятся глубоких обязательств: в любви или карьере, а значит, и в инвестициях. Они обладают способностью чувствовать намерения людей и интуицией, что делает их победителями в бизнесе и управлении финансами. Их финансовый успех в первую очередь обусловлен стратегическим планированием.

Телец

Создатель стабильного богатства

Неслучайно Тельцом управляет Венера — планета денег, комфорта, роскоши и изобилия. С таким покровителем Телец не может быть бедным. По своей природе, как земной знак, Телец приземлен, связан с материальными вещами и имуществом. Пока они не поставят свою печать собственности на что-либо, они не будут чувствовать себя хорошо.

Ему не нужны быстрые деньги, а скорее большая сумма и роскошная обстановка. Он ценит прочный финансовый фундамент, разумные инвестиции и постоянные сбережения. У него мягкий характер, но если кто-то угрожает его имуществу, он превращается в зверя, яростно защищая свою территорию и финансовую безопасность.

Дева

Непревзойденный организатор

Дева – протеже Меркурия, самой умной из планет, поэтому она умеет распоряжаться своими деньгами. Эффективность — ее вторая натура, она умна выше среднего и трудолюбива. Добавьте к этому ее внимание к деталям, выдающиеся организаторские способности и умение работать с людьми, и вы поймете, почему у Девы полный банковский счет. Она не позволяет деньгам ускользать из ее рук.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.