Какие цветы не нужно поливать: идеальные для клумб

Жаркое лето заставляет цветоводов чаще задумываться о том, какие растения способны долго обходиться без полива. Ежедневно носить воду на клумбу не всегда удобно, особенно если она расположена далеко от дома.

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В таком случае стоит обратить внимание на засухоустойчивые виды, которые хорошо переносят жару и не требуют постоянного ухода. OBOZ.UA рассказывает, какие цветы стоит высадить на клумбах.

Существуют ли цветы, которым совсем не нужен полив

Полностью отказаться от полива не удастся, ведь вода необходима всем растениям. Цветов, способных существовать совсем без влаги, нет.

Однако некоторые виды хорошо приспособились к засушливым условиям и могут несколько недель обходиться без дополнительного увлажнения. Именно они станут удачным выбором для клумбы, которая должна оставаться ухоженной при минимальном уходе.

Лаванда

Лаванда хорошо переносит сухую погоду и не требует частого полива. В естественных условиях ее кусты растут на бедных и сухих почвах, поэтому растение отличается выносливостью.

Кроме того, лаванда украшает участок нежными цветами и наполняет воздух ярким ароматом. Дачники также ценят её за способность отпугивать многих вредных насекомых.

Очиток

Очиток, или седум, способен накапливать влагу в своих мясистых листьях. Благодаря этому он может долгое время обходиться без полива.

Это растение нередко высаживают на участках, которые посещают нечасто, в частности на кладбищах. Среди разновидностей очитка есть как стелющиеся, так и кустарниковые формы. Некоторые из них цветут с начала лета до середины осени.

Рудбекия

Рудбекия – выносливый многолетник с крупными яркими цветками. Она близка к эхинацее не только внешне, но и по требованиям к уходу.

Чаще всего встречаются сорта с оранжевыми лепестками, однако существуют также разновидности других цветов и двухцветные варианты. Рудбекия привлекает опылителей, поэтому её часто высаживают недалеко от овощных грядок.

Агапантус

Агапантус родом из Африки, где длительные периоды без осадков являются обычным явлением. Именно поэтому это растение хорошо переносит засуху.

Оно образует крупные шаровидные соцветия, состоящие из белых или фиолетовых цветков, похожих на колокольчики. Поливать агапантус нужно нечасто, но достаточно обильно.

Эхинацея

Эхинацея подойдет тем, кто не хочет ежедневно поливать клумбу. Этот многолетник хорошо приспосабливается к различным типам почвы и не требует сложного ухода.

Существует много сортов эхинацеи с различной окраской цветков. Растение также способно размножаться самосевом, благодаря чему на участке могут появляться новые кусты без дополнительных усилий.

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