Как помочь молодым фруктовым деревьям в жару: советы

Только что посаженные садовые культуры требуют особого внимания, поскольку их корневая система еще не способна полноценно обеспечивать растение влагой. Длительная засуха и палящее солнце становятся причиной серьезного стресса, который приводит к задержке развития и появлению солнечных ожогов на листьях.

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Без надлежащей защиты молодые саженцы могут потерять слишком много воды, что в будущем негативно скажется на количестве и качестве плодов. Чтобы защитить зеленые насаждения от теплового удара, садоводам стоит воспользоваться проверенными рекомендациями специалистов по уходу за деревьями, отмечают эксперты Martha Stewart.

Применение каолиновой глины

Этот природный минерал является прекрасным средством для защиты растений от вредителей и агрессивного ультрафиолета. Порошок смешивают с водой и тщательно опрыскивают крону, в результате чего на листьях и плодах образуется тонкий защитный слой. Такое покрытие действует как солнцезащитный крем, помогая регулировать испарение воды и снижать температуру тканей дерева.

Увлажнение кроны

Мелкодисперсное опрыскивание водой в самые жаркие часы дня позволяет значительно снизить уровень тепловой нагрузки. Влага, испаряющаяся с поверхности, отводит лишнее тепло от побегов и зародышей плодов, создавая прохладный микроклимат вокруг саженца. Кроме того, такой водяной экран эффективно предотвращает появление солнечных ожогов, которые часто становятся причиной последующего гниения.

Приствольное мульчирование

Создание десятисантиметрового защитного слоя из органических материалов вокруг ствола помогает удерживать влагу в прикорневой зоне. Мульча не позволяет почве перегреваться, благодаря чему подземная часть растения гораздо лучше усваивает воду. Этот метод также сдерживает рост сорняков, которые обычно отбирают у молодого дерева ценные питательные вещества.

Медленный и глубокий полив

Во время засухи саженцам необходимо качественное увлажнение почвы, которое стимулирует рост корней вглубь и повышает устойчивость к засухе. Специалисты советуют подавать воду медленно, чтобы она полностью впитывалась, а не стекала по поверхности. Почва на глубине нескольких сантиметров должна оставаться умеренно влажной, но ни в коем случае не превращаться в болото.

Отказ от летней подкормки

В периоды экстремальных температур следует полностью исключить использование удобрений с высоким содержанием азота. Этот элемент провоцирует бурный рост новых мягких побегов, на развитие которых дерево тратит остатки дефицитной энергии и влаги. Любые питательные вещества, особенно с медленным высвобождением, лучше вносить весной или уже после сбора урожая.

Ограничения при обрезке

Формирование кроны во время жары противопоказано, поскольку густая листва создает естественную тень и защищает внутренние части дерева от перегрева. Удалять побеги летом можно только в случаях крайней необходимости, например, при обнаружении болезней. Внезапное обнажение ранее затененной коры заставляет саженец тратить силы на заживление ран вместо борьбы с жарой.

Организация искусственного затенения

Временные навесы из воздухопроницаемой ткани на легком каркасе помогают существенно уменьшить транспирацию и уберечь листья от увядания. Важно не накрывать дерево плотным пластиком и не класть тяжелые материалы непосредственно на ветки, чтобы не нарушить циркуляцию воздуха. Защитный экран используют только в пиковые часы солнечной активности, чтобы не ограничивать фотосинтез.

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