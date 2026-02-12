Какие растения поглощают влагу в доме: спасут от плесени

Повышенная влажность в доме – распространенная проблема, особенно в холодное время года. Она может приводить к появлению плесени, затхлого запаха и ухудшению качества воздуха. Обычно для борьбы с избыточной влагой используют проветривание или осушители воздуха, однако есть и более естественный способ.

Комнатные растения способны частично поглощать водяной пар из воздуха через листья. Особенно эффективными считаются виды, которые происходят из влажных тропических регионов. В сочетании с правильной вентиляцией они могут стать действенным элементом профилактики сырости и плесени, отмечает Daily Express.

Бостонский папоротник

Бостонский папоротник цветоводы часто называют одним из самых эффективных растений для регулирования влажности. Его густые, перистые листья имеют большую поверхность, благодаря чему растение активно поглощает лишнюю влагу из воздуха. Именно поэтому папоротник хорошо чувствует себя в ванных комнатах, прачечных или кухнях. Он любит влажную среду и регулярное увлажнение, поэтому пожелтение кончиков листьев может сигнализировать о недостатке влаги.

Спатифиллум

Спатифиллум ценят не только за элегантный вид, но и за способность очищать воздух. Кроме поглощения вредных примесей, это растение эффективно впитывает избыток влаги через листья. Оно хорошо переносит помещения с повышенной влажностью и небольшим освещением. Поэтому спатифиллум часто рекомендуют размещать в спальнях, ванных комнатах или темных углах квартиры.

Английский плющ

Английский плющ считается надежным союзником в борьбе с плесенью. Эксперты отмечают его способность уменьшать количество спор грибка в воздухе, что особенно важно для сырых помещений. Плющ хорошо растет в условиях слабого освещения и не нуждается в частом поливе. Его удобно размещать на полках или в подвесных кашпо, где побеги могут свободно свисать.

Сансевиерия

Сансевиерия известна своей неприхотливостью и выносливостью, поэтому подходит даже для тех, кто не имеет опыта ухода за растениями. Она почти не выделяет влагу обратно в воздух, что делает ее хорошим выбором для очень сырых домов. Дополнительным преимуществом является способность растения выделять кислород в ночное время. Благодаря этому сансевиерия хорошо подходит для спален.

Хлорофитум

Хлорофитум сочетает декоративность с практической пользой. Он помогает поглощать влагу и одновременно очищает воздух от бытовых загрязнений. Растение хорошо растет в светлых помещениях с рассеянным светом и не боится повышенной влажности. Поэтому его часто советуют ставить в ванных комнатах или на кухнях с хорошим естественным освещением.

Специалисты подчеркивают: комнатные растения не заменят полноценные системы вентиляции, но могут стать важной частью комплексного подхода.

