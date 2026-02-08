Вы убиваете ваши комнатные растения: какая ключевая ошибка в поливе

Иногда даже хорошего и полезного может быть слишком много. Это правило как нельзя лучше описывает подход к поливу комнатных растений – даже самым выносливым суккулентам будет туго, если ухаживать за ними по принципу "то пусто, то густо".

Но как сформировать правильный подход к увлажнению домашних цветов? Блог Марты Стюарт обратился к экспертам по садоводству, чтобы определить самые распространенные ошибки при поливе. В дополнение они дали советы, как этих ошибок избежать.

Чрезмерный полив

Это самая распространенная ошибка, которую допускают владельцы вазонов. Часто люди поливают растения, даже не проверив, насколько влажной или сухой является почва. Да, потребность в воде зависит от вида растения, но золотое правило – всегда проверять пальцем состояние земли. Если полить и без того мокрую землю, это может привести к гниению корней, что в конечном итоге убивает вазон.

Поверхностный полив

Если вы поливаете растение часто, но понемногу, у него развивается слабая, поверхностная корневая система. В таком случае растение может выжить, но никогда не будет по-настоящему процветать. Большинство комнатных растений нуждаются в поливе, когда верхние 2,5-5 сантиметров почвы становятся сухими. Эксперты советуют лить воду до тех пор, пока она не начнет выходить через дренажные отверстия. После этого нужно подождать 10-15 минут и лишнюю воду из поддона обязательно слить, а следующий полив проводить только тогда, когда верхний слой земли снова просохнет.

Использование кубиков льда

Большинство комнатных растений имеют тропическое или субтропическое происхождение, поэтому лед для них – это настоящий стресс. Даже для орхидей кубики льда не нужны, несмотря на популярный миф. Холодовой шок повреждает корни теплолюбивых видов. К тому же пара кубиков льда просто не обеспечивает достаточного количества влаги, поэтому растение постоянно будет страдать от жажды.

Игнорирование типа почвы

Тип субстрата непосредственно влияет на то, как часто надо браться за лейку. Рыхлая почва, хорошо отводящая воду, может просыхать в два-три раза быстрее, чем плотное кокосовое волокно или обычная земляная смесь. Если вы поливаете все свои вазоны одновременно, не учитывая, в чем именно они растут, вы неизбежно столкнетесь с проблемой перелива или недолива.

Отсутствие дренажных отверстий

Горшкам просто необходимы отверстия в дне, чтобы лишняя вода могла выходить. Часто мы покупаем красивые декоративные кашпо без всяких отверстий, из-за чего вода месяцами стоит на дне, убивая корни. Если ваше растение растет именно в такой емкости, его стоит пересадить или же осторожно просверлить отверстия в имеющемся горшке. Пропускать этот шаг означает обречь растение на гибель.

Длительная засуха, после которой идет "затопление"

Если вы вспомнили о вазонах лишь спустя несколько недель и решили компенсировать период засухи большим количеством воды одномоментно, это может нанести большой вред. Худшее, что можно сделать – это совместить длительное игнорирование с резким переливом. Если листья увяли или стали хрустящими от сухости, попробуйте вводить воду постепенно в течение нескольких дней, а не устраивать растению настоящий потоп за один сеанс.

