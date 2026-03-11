Стоит ли сажать картофель до Пасхи: советы аграриев

В этом году Пасха будет отмечаться 12 апреля, что заставит огородников задуматься над графиком полевых работ. Вопрос о том, стоит ли заполнять погреба семенным материалом к празднику, традиционно разделяет огородников на сторонников народных обычаев и прагматичных аграриев.

Поскольку март 2026 года демонстрирует переменчивую удачу, финальное решение о посадке требует тщательного анализа состояния земли и прогнозов синоптиков.

Когда надо сажать картофель

Опытные специалисты аграрного сектора отмечают, что картофель – культура, которая чрезвычайно чувствительна к холоду, поэтому спешка может испортить весь будущий урожай. Главным индикатором готовности считается температура почвы на глубине залегания клубня (около 8-10 см), которая должна стабильно держаться на отметке 8-10°C тепла. Если высадить картофель в холодную и влажную землю, риск загнивания посадочного материала возрастает в разы, что приведет к изреженным всходам.

Обычно оптимальные условия в большинстве областей Украины наступают только во второй половине апреля, однако при условии аномально теплой весны сроки могут сместиться на начало месяца.

Именно поэтому аграрии советуют игнорировать конкретные даты в календаре, зато внимательно наблюдать за пробуждением природы. Если на березах начали распускаться листочки, это считается надежным природным сигналом того, что земля достаточно прогрелась для приема семян.

Когда сажать картофель – до или после Пасхи

Народная традиция часто запрещает любые манипуляции с землей в неделю перед Пасхой, однако с точки зрения агрономии это не имеет никакого основания. Если погода позволяет, а почва уже готова, сажать картофель до праздника вполне допустимо, особенно если синоптики прогнозируют затяжные дожди после 12 апреля.

Многие выбирают период после праздника лишь потому, что в это время обычно окончательно проходит угроза ночных заморозков, которые могут повредить первые хрупкие ростки.

Независимо от выбранной даты, критически важным этапом остается правильная подготовка самих клубней к высадке.

Аграрии рекомендуют выставить семенной картофель на свет за 2-3 недели до выхода на огород, чтобы он образовал крепкие зеленые проростки. Такое "закаливание" не только ускоряет появление всходов на 7-10 дней, но и делает растение более устойчивым к болезням и вредителям.

Напоследок стоит напомнить о правилах севооборота: не высаживайте картофель на том же участке, где он рос в прошлом году. Идеально выбрать солнечное место, где раньше росли бобовые или зерновые культуры.

