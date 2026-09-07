Какие многолетние цветы сажают в сентябре: как защитить их от морозов

Сентябрь — подходящее время для посадки многих многолетников. Почва после лета ещё сохраняет тепло, чаще идут дожди, а жара уже не высушивает почву так быстро.

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В то же время осенью можно сажать далеко не все культуры – часть теплолюбивых видов лучше оставить до весны. Важно также правильно подготовить почву и позаботиться о защите молодых посадок от морозов, сообщает Deccoria.

Почему сентябрьская посадка часто даёт лучший результат

В начале осени условия для укоренения многолетников особенно благоприятны. Почва еще прогрета после лета, но температура воздуха уже значительно комфортнее для молодых растений.

Осенние дожди помогают поддерживать естественную влажность почвы, поэтому корни не пересыхают так быстро. Садоводу также не приходится постоянно поливать новые посадки.

Если же сентябрь или октябрь оказываются засушливыми, увлажнением пренебрегать нельзя – молодым растениям требуется достаточное количество воды до момента полного укоренения.

Сколько времени должно остаться до холодов

Лучше всего высаживать многолетники в сентябре и первой половине октября. При тёплой погоде работы можно продолжить и позже – иногда даже до конца октября или первых дней ноября.

Однако главным ориентиром должен быть не календарь, а прогноз погоды.

Если ожидается резкое похолодание или промерзание почвы, посадку лучше отложить. Молодому растению нужно время, чтобы образовать новые корешки и укорениться на новом месте. Более чувствительные к морозам виды желательно высаживать в начале осени. Морозостойкие многолетники можно сажать позже.

Как подготовить место для новых растений

Сначала следует подобрать участок с учётом потребностей конкретной культуры – одни многолетники любят солнце, другие лучше растут в полутени.

Почву перед посадкой нужно перекопать и разрыхлить. Это облегчит развитие молодой корневой системы.

Во время подготовки земли можно внести компост – ориентировочно около 2 л на 1 кв. м. Он обогатит почву питательными веществами и улучшит ее структуру.

Корневой ком саженца перед высадкой полезно хорошо увлажнить. Для этого растение примерно на 30 минут ставят в емкость с отстоянной водой комнатной температуры, а ещё лучше – дождевой.

После посадки осенью дополнительно подкармливать многолетники уже не нужно. Следующее внесение удобрений лучше отложить до весны.

Что можно посадить уже в сентябре

В начале осени можно высаживать немало популярных декоративных растений.

Среди них:

пионы;

тюльпаны;

нарциссы;

декоративный чеснок;

лилейники;

астры;

флоксы;

очитки и другие многолетники для каменистых садов.

Нарциссы, например, можно высаживать примерно с конца августа до конца сентября, а лилейники хорошо переносят сентябрьскую посадку. Осенняя посадка дает таким растениям возможность укорениться до зимы и весной быстрее начать рост.

Какие цветы лучше оставить до весны

Не все многолетники одинаково хорошо переносят осеннюю посадку.

До весны лучше отложить посадку:

эхинацеи;

бегонии;

рудбекии;

лаванды;

многих декоративных трав;

чувствительных к холоду кустарников;

теплолюбивых плодовых деревьев.

Такие растения могут не успеть достаточно окрепнуть до понижения температуры.

Особенно рискованной становится поздняя посадка, если осень быстро сменяется холодной погодой.

Не забудьте проверить почву на наличие вредителей

В теплую осень под землёй ещё остаются активными личинки и другие вредители. Среди опасных для молодых корней могут быть проволочники и личинки жуков-хрущей.

Если на участке они уже встречались, перед посадкой стоит внимательно осмотреть землю и при необходимости использовать разрешенные средства борьбы. Для биологической защиты применяют, в частности, полезные нематоды. В садоводстве также используют натуральные настои, например из пижмы.

Как укрыть молодые многолетники перед зимой

После укоренения растений важно защитить их корневую систему от резких морозов.

Когда температура начнёт стабильно снижаться, а верхний слой почвы начнёт подмерзать, посадки можно замульчировать.

Для этого подойдут:

компост;

сухая листва;

солома;

кора хвойных деревьев – для культур, которым подходит более кислая почва.

Оптимальный слой мульчи составляет примерно 5–10 см.

Это поможет земле промерзать медленнее и снизит воздействие резких перепадов температуры на молодые корни. Особенно чувствительные культуры можно дополнительно укрыть белым агроволокном плотностью около 50 г/м². Морозостойкие многолетники обычно не нуждаются в таком укрытии. Главное – не спешить накрывать растения слишком рано, а дождаться устойчивого похолодания.

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