Какие комнатные растения приносят несчастье: их советуют немедленно выбросить

В чем только люди не ищут причину своих неудач. Виновниками назначают день недели, дату и даже самые обычные комнатные растения.

И хотя зелень в квартире обычно расслабляет и успокаивает, настраивает на правильный лад, те, кто верит в суеверия, приписывают некоторым видам способность вредить владельцам. Издание Interia Kobieta собрало список таких растений. Хотя никаких убедительных доказательств их негативного влияния не существует, приметы упорно убеждают – они способны приносить несчастья, а значит заводить такие цветы не нужно.

Считается, что кактус – идеальный выбор для не очень умелых в уходе владельцев. Колючие растения способны выжить почти в любых условиях, даже во время многомесячной засухи. Тем не менее, по народным поверьям, кактус в доме считается едва ли не худшим выбором. Ему не только приписывают способность притягивать несчастья, но и считают символом одиночества. Согласно суевериям, его иглы мешают строить отношения и приносят страдания.

Следующий цветок имеет совершенно невинный вид и очень красиво цветет. Но почему-то его считают настоящим энергетическим вампиром. И этот цветок – сенполия или узамбарская фиалка. Поверья говорят, что она буквально пожирает энергию и лишает жизненных сил. Особенно негативно она якобы влияет на мужчин. Миниатюрную красавицу обвиняют в том, что она отпугивает счастливую любовь.

Осенью особую популярность набирает вереск. Его ставят на подоконниках и перед входом в дом, чтобы добавить пространству красок. А вот суеверные люди утверждают, что трава при этом может навлечь беду. Поверье пришло из Скандинавии, где можно встретить суеверие, которое предостерегает от выращивания вереска, ведь он якобы притягивает в дом болезни и даже смерть.

Категорически не советуют держать дома старые букеты – засушенные цветочные композиции из памятных событий или высушенные полевые цветы. Согласно приметам, такие сухие растения являются символом утраченной энергии и могут притягивать несчастья.

На этом перечень "злосчастных" растений, конечно, не исчерпывается. Вот что еще говорят о комнатной зелени:

плющ – приносит неудачи в любви и способствует распаду отношений;

гибискус – предвестник беды и "растение бедности";

монстера – накапливает негативную энергию, провоцирует ссоры;

хойя – высасывает денежную энергию и, чем лучше разрастается, тем меньше денег оставляет в кошельке.

Верить в эти суеверия или нет – решать вам. Психологи утверждают, что более продуктивным сценарием является брать ответственность за свою жизнь в свои руки, а не перекладывать на внешние обстоятельства. А к зелени в доме рекомендуют относиться как к замечательному хобби, снимающему стресс, и украшению, которое создает большой уют.

