Какие комнатные растения не надо пересаживать: доставляют минимум хлопот

Комнатные растения нуждаются в регулярном уходе, который со временем может становиться обременительным. Полив, подкормка, обрезка и особенно пересадка требуют внимания и опыта. Для многих именно пересадка является самой стрессовой частью ухода.

К счастью, существуют виды комнатных растений, которые годами чувствуют себя хорошо в одном горшке и не нуждаются в частой пересадке. Пересаживать такие растения стоит только тогда, когда появляются тревожные признаки, говорят эксперты.

Сансевиерия

Сансевиерия – одно из самых выносливых комнатных растений. Она легко переносит недостаток света, нерегулярный полив и сухой воздух. Растет медленно и может годами оставаться в одном горшке без ущерба для себя. В некоторых случаях сансевиерию не пересаживают даже более десяти лет.

Хамедорея (пальма салонная)

Для тех, кто хочет более крупное растение, хамедорея станет удачным выбором. Она может вырастать до нескольких метров в высоту, но при этом не любит частых пересадок.

Как и большинство пальм, хамедорея лучше чувствует себя с ограниченным пространством для корней. Пересаживают ее только тогда, когда корневая система полностью заполнила горшок.

Аспидистра

Аспидистра недаром имеет репутацию "неистребимого" растения. Она выдерживает тень, перепады температур и минимальный уход. Растение прекрасно растет в одном горшке до пяти лет и более. К тому же его плотные темно-зеленые листья часто используют во флористике из-за высокой декоративности.

Каланхоэ томентоза

Этот суккулент с мягкими, опушенными листьями известен под многими названиями и ценится за декоративный вид. Каланхоэ не нуждается в частом поливе и пересадке. Его достаточно пересаживать раз в несколько лет, причем новый горшок должен быть лишь немного больше. Суккуленты вообще лучше растут в тесном пространстве.

Замиокулькас

Замиокулькас – идеальное растение для тех, кто не имеет времени на уход. Он хорошо переносит слабое освещение, редко поражается вредителями и растет очень медленно. Именно поэтому пересадка ему требуется нечасто. Даже взрослое растение обычно не превышает одного метра в высоту.

Диффенбахия

Диффенбахия – одно из самых популярных комнатных растений благодаря декоративной листве и неприхотливости. В домашних условиях она хорошо растет при обычной температуре и редко болеет.

Растение не требует пересадки до тех пор, пока корни полностью не заполнят горшок. Обычно это происходит нечасто, а оптимальное время для пересадки – весна. Важно помнить, что сок диффенбахии токсичен, поэтому она не подходит для домов с маленькими детьми или животными.

Денежное дерево

Денежное дерево способно годами расти в одном горшке без ущерба для развития. Его можно не пересаживать до шести лет, а иногда и дольше. Растение известно своей долговечностью – при должном уходе оно может жить десятилетиями. Благодаря выносливости денежное дерево подходит даже для тех, кто часто забывает о поливе.

Рождественский кактус

Рождественский кактус особенно ценится за яркое цветение в холодное время года. В отличие от многих растений, он лучше цветет именно в тесном горшке. Частые пересадки могут привести к потере бутонов и отсутствию цветения. Оптимально пересаживать рождественский кактус раз в три года, когда почва исчерпывает питательные вещества.

