Какие комнатные растения помогают лучше спать: список

Когда речь заходит о здоровом ночном отдыхе, мы обычно вспоминаем о проверенных привычках – стабильный график засыпания, отказ от смартфонов перед сном, ограничение кофеина во второй половине дня. Однако атмосфера в спальне имеет не меньшее значение, и комнатные растения могут существенно на нее повлиять.

Видео дня

Наличие зелени в спальне способно снизить стресс, ведь созерцание живых растений полезно для психики. Согласно данным Национальной медицинской библиотеки США, комнатные растения помогают снизить частоту сердечных сокращений и температуру тела, что способствует быстрому расслаблению и засыпанию. А ещё некоторые виды прекрасно очищают воздух в помещении, что тоже положительно влияет на качество сна. Издание Real Simple рассказало, какие виды стоит поставить на окне возле кровати, чтобы получить нужный эффект.

Сансевиерия

За этим суккулентом очень легко ухаживать – растение не любит частого полива и, вероятно, потребует пересадки только через несколько лет. Кроме того, сансевиерии хорошо растут в тени, что уместно в спальне, которая должна быть затемненной.

Эпипремнум

Еще одно легкое в уходе комнатное растение, которое, к тому же, быстро растет. Существует много разных видов эпипремнума, но какой бы вы ни выбрали, он, скорее всего, будет процветать при среднем или ярком освещении и в условиях невысокой влажности. Это может сделать его идеальным выбором для спальни.

Филодендрон

Еще одна вьющаяся лиана, которая будет уместна возле кровати. Филодендрон подойдет даже новичкам, поскольку его легко выращивать. Растение имеет много разновидностей, поэтому вы сможете подобрать размер и даже рисунок на листьях к своему интерьеру. Оно предпочитает непрямой солнечный свет, поэтому хорошо приживется в затененной комнате для сна.

Замиокулькас

Этот выходец из Африки славится тем, что хорошо растет даже на слабом свете. При этом растение хорошо переносит длительное отсутствие полива, а значит подойдет для забывчивых хозяев. При этом вид замиокулькас имеет весьма декоративный и стильный.

Лаванда

Если вы ищете ароматические растения, которые помогут настроиться на сон, лаванда будет едва ли не лучшим выбором. Эфирные масла, которые она выделяет, способствуют лучшему засыпанию.

Ромашка

Этот цветок помогает заснуть, не только если добавить его в чай. Он также хорошо влияет на атмосферу в спальне, если вырастить его в горшке. Поскольку ей нужен лишь легкий полив и прохладная температура, ромашка может стать отличным дополнением к вашей коллекции растений в спальне.

Гардения

Если вы хотите наслаждаться успокаивающим ароматом гардении в своей спальне, обеспечьте растению почву с хорошим дренажем. Цветок не любит слишком влажной земли, но при этом неплохо чувствует себя на непрямом солнечном свете.

Розмарин

Еще одна ароматическая трава, способная облегчить засыпание. Однако розмарину может потребоваться немного больше света, чем может предложить темная спальня. Поэтому размещайте горшок на южном окне или воспользуйтесь маской для сна.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, о дешевом способе сделать дренаж для горшков с цветами.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.