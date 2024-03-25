Какие фамилии давали в древности украинцам-великанам и коротышкам: интересный список

Фамилии – это своеобразные коды, раскрывающие тайны нашего происхождения, истории и родственных связей. За каждым из них стоит интересная история, которая может рассказать об особенностях жизни наших предков, их внешних характеристиках, роде деятельности и даже месте жительства.

В древности некоторые элементы облика, такие как контуры лба, цвет глаз, специфика роста и т.д., играли большую роль в именовании людей. Специалистка Оксана Черноус выделила именно группу фамилий, созданных для обозначения роста, ведь это одна из немногих неизменных характеристик.

Первоначально фамилии использовались как прозвища, которые давали людям по их внешним признакам, характеру, поведению или роду деятельности. Со временем они становились наследственными, превращаясь в фамилии, которые мы знаем и используем сегодня.

Людей привлекают черты, не типичные для определенной социальной группы или коллектива. Таким образом, тех, кто был выше или ниже среднего роста, могли выделить с помощью прозвища. Однако следует заметить, что эта оценка, вероятно. Была достаточно субъективной.

Фамилии великанов

Бардадым, Бардадимов – рослый человек, здоровило;

Бреус – неуклюжий, бестактный человек большого роста;

Варлыга, Варлыгин – очень высокий человек, великан;

Велет, Велетик, Велетнюк – великан. В народных поверьях – очень большой и сильный человек;

Вергела – ироническое прозвище высокого человека;

Верзилов – "верзила", здоровань;

Высокий, Высочин – высокий;

Гагало, Гагалович, Гагалюк – человек высокого роста;

Горгалев – высокий человек;

Дирда – высокий, с длинными ногами неповоротливый человек;

Довгий, Довгай, Довгалец, Довгалюк, Довгаль, Довган, Довганенко, Довганик, Довганыч, Довганюк, Довгань, Довгаш – длинный, высокий;

Левенец – высокий, сильный;

Ломака – человек высокого роста;

Могиш, Могош – фонетическое видоизменение венгерской фамилии Маgas, что образовано от magas – высокий рост;

Рослый, Рослик, Росляк, Росляков – рослый; высокий рост.

Фамилии коротышек

Гнипа – низкий человек;

Карлик – неестественно ростом человек;

Кармалак, Кармалита, Кармелюк, Курмелев – человек малого роста;

Ковтюх – невысокий;

Коротун, Коротуха – низкорослый человек;

Кургузов – малорослый человек, коротышка;

Куриндаш – человек низкого роста;

Кутыркин – низкая девочка;

Куцый, Куценко – низкий рост, малый;

Малый, Маленко, Маленчук, Маленький, Малыш, Малышев, Малышенко, Малышкин, Малышко, Малышняк, Малышок, Малюк – невысокий, низкий;

Пыжик – ряд человек;

Скуртул – от румынского skurtul – короткий.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что в Украине есть псевдолатинские фамилии с юмористическим происхождением.

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