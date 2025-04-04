Какие авто были самыми дешевыми в СССР: кто на них ездил

Автомобиль в СССР являлся не только средством передвижения, но и символом статуса. Однако даже самые дешевые модели были недоступны для большинства граждан из-за длительных очередей и ограниченных возможностей приобретения.

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В Союзе существовали автомобили, которые считались относительно доступными, но получали их далеко не все. Отсутствие свободного рынка и система распределения оставляли желать лучшего, хотя существовали и льготные программы для определенных категорий населения.

Запорожец ЗАЗ-965 "Горбатый"

Первой машиной для многих советских семей стал компактный и дешевый Запорожец ЗАЗ-965, выпущенный в период с 1960 по 1969 годы.

Цена этого автомобиля составляла около 1800 рублей, что делало его относительно доступным для людей с ограниченными возможностями или работавших на заводах или в сельском хозяйстве. Благодаря своей малогабаритности и доступности "Запорожец" стал популярен среди рабочих, инженеров и жителей сельской местности.

Запорожец ЗАЗ-968

Выпускавшийся с 1971 по 1994 год ЗАЗ-968 стал преемником ЗАЗ-965 и был более комфортным вариантом. Его стоимость составляла около 3500 рублей.

Этот автомобиль приобрел популярность среди рабочих, колхозников и молодых специалистов, получавших машины по государственным программам. Несмотря на доступность, ЗАЗ-968 оставался одним из самых распространенных транспортных средств среди советских граждан.

Москвич-412

Этот автомобиль был более дорогим, но также доступным для определенных категорий граждан. Эта модель выпускалась с 1967 по 2001 год по цене около 5000 рублей.

Москвичи ценились за свою прочность и надежность, а экспортные версии были популярны даже за границей. Автомобиль достался работникам крупных предприятий, военным, а также работавшим в отдаленных регионах СССР. По сравнению с другими моделями Москвич-412 стал символом надежного, но доступного транспортного средства.

ВАЗ-2101 ("Копейка")

Одной из самых известных моделей советских времен была ВАЗ-2101, или "Копейка", производившаяся с 1970 по 1988 год. Цена этого автомобиля составляла около 5500 рублей.

Модель ВАЗ-2101 была первым продуктом Волжского автозавода, построенным на базе итальянского Fiat 124. Он стал популярным среди высококвалифицированных специалистов, военных, партийных работников и жителей крупных городов, хотя из-за высокого спроса и отсутствия свободного рынка купить "Копейку" было не так просто - очереди на нее растягивались на несколько лет.

ИЖ-2125 "Комби"

Этот универсал выпускался с 1973 по 1997 год, имел стоимость около 6000 рублей. Этот автомобиль пользовался популярностью среди работников заводов, колхозников, а также жителей сельской местности.

Он ценился за свою емкость и практичность, и был особенно популярен среди охотников и рыболовов, часто использовавших его для поездок на природу. ИЖ-2125 стал хорошим вариантом для тех, кто нуждался в большем пространстве и практичности.

Советские автомобили: роскошь не для всех

Машины в СССР нельзя было просто приобрести по желанию — они распределялись из-за очередей, льготных программ и специальных квот. Немалая часть автомобилей попадала к людям из-за их социального статуса, рабочей деятельности или потребности в специальных автомобилях для инвалидов. Это создавало огромные списки ожиданий и сделало приобретение машины очень сложным процессом для простых граждан.

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