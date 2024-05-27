О них мечтали все: какие авто считали лучшими в СССР

СССР не мог похвастаться разнообразием автомобильной промышленности. Все ездили на одинаковых авто, а покупка нового транспортного средства была очень важным событием в жизни.

Хотя большинство советских автомобилей не могли конкурировать с западными аналогами, о них все равно мечтали граждане союза. Список этих транспортных средств подготовил OBOZ.UA.

ЗАЗ-968

ЗАЗ-968 или "Запорожец" был символом доступности и надежности. Этот автомобиль стал любимцем советских семей благодаря своей низкой цене, однако чтобы приобрести его, все равно нужно было отстоять многомесячную очередь.

ЗАЗ-968 имел двигатель V4 мощностью всего 40 лошадиных сил, что по современным меркам немного. Места внутри машины было достаточно для того, чтобы там уместилось несколько человек.

Москвич-412

Москвич-412 выделялся своей мощью и комфортом, уникальными для тех времен. Он был оснащен двигателем на 72 лошадиные силы и механической коробкой передач.

Автомобиль был настолько популярен, что использовался даже в мировых соревнованиях по ралли, что придавало ему престижность.

ГАЗ-24 "Волга"

ГАЗ-24 "Волга" считалась элитным автомобилем благодаря своим техническим характеристикам и высокой цене, недостижимой для многих граждан.

Модель была достаточно быстрой, надежной и имела мощный двигатель на 95 лошадиных сил. Высокая стоимость окупалась благодаря отличным техническим характеристикам, поэтому ГАЗ-24 был мечтой многих советских автомобилистов.

ВАЗ-2121

ВАЗ-2121 – это внедорожник, пользовавшийся большой популярностью среди жителей сельской местности благодаря хорошей проходимости.

Он просторный, имеет комфортабельный интерьер, мощный мотор объемом 1,6 литра и полный привод.

АЗЛК-2141

АЗЛК-2141, известный также как "Москвич-2141", выделялся своим футуристическим дизайном и стильным к тому времени внешним видом.

В отличие от традиционных седанов, эта модель была настоящим хэтчбеком, что являлось новинкой для СССР.

Иж-2715

Иж-2715, хоть и был создан на базе "Москвича", стал уникальным автомобилем благодаря своей грузоподъемности и надежности.

Этот автомобиль использовался преимущественно для перевозки грузов, но его стильный дизайн и отличные технические характеристики сделали его мечтой многих семей.

ВАЗ-2106

ВАЗ-2106, один из самых мощных автомобилей своего времени, был оснащен двигателем на 80 лошадиных сил, что позволяло ему развивать значительную скорость.

Этот автомобиль оставался в производстве до 2005 года и даже сегодня его можно увидеть на дорогах. Несмотря на свой возраст, он до сих пор пользуется популярностью благодаря низкой цене.

ГАЗ-13 "Чайка"

ГАЗ-13 "Чайка" являлся символом роскоши и власти в Советском Союзе.

Этот автомобиль, с мощным двигателем в 195 лошадиных сил, использовался преимущественно чиновниками и депутатами. Для рядовых граждан он был почти недостижимым, что лишь подчеркивало его элитный статус.

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