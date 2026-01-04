Как здороваются на Крещение в Украине: что надо отвечать

Крещение имеет глубокий духовный смысл и сопровождается особыми обрядами, молитвами и поздравлениями. Именно в словах поздравлений передается главный смысл Иордана – очищения, благословения и обновления.

Для многих верующих важно соблюдать обряды и правильно обращаться друг к другу в этот день. Как здороваются на Крещение и что принято отвечать – читайте в материале OBOZ.UA.

Что означает праздник Крещение Господне

Крещение – один из важнейших праздников в христианской традиции, который отмечают 6 января по новоюлианскому календарю. В этот день верующие вспоминают крещение Иисуса Христа в реке Иордан и освящение воды. Согласно христианскому вероучению, праздник символизирует духовное очищение, обновление и укрепление веры.

Считается, что именно на Иордан вода приобретает особую благодатную силу, поэтому ее освящают в храмах и берегут в домах в течение года.

Как здороваются на праздник Крещение

На праздник Крещения в Украине издавна существует традиционное обрядовое поздравление, которым верующие обращаются друг к другу:

"Христос хрещається!" – "В річці Йордані!"

Кроме традиционной формулы, принято приветствовать друг друга и пожеланиями, которые сопровождаются словами благословения:

"Бажаю, щоб свята вода вас оберігала!"

"Нехай Йорданська вода принесе мир та добробут вашій родині!"

Тексты поздравлений

Поздравления на Крещение являются неотъемлемой частью праздничных традиций. Их произносят во время посещения родственников, за праздничным столом, после богослужений или просто при встрече на улице. Чаще всего в них звучат пожелания здоровья, мира, семейного счастья и Божьей милости.

Вот примеры традиционных поздравлений:

З Йорданською водою, з Христовим хрещенням! Нехай життя буде світлим, а дім – наповнений радістю й щастям!

Хай свята вода оздоровить, а Йордан благословить вашу оселю! Христос хрещається!

На Йорданські свята бажаю миру в душі, тепла в родині та Божої ласки на кожному кроці!

