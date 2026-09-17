Как защитить сумку от воров во время путешествия: лайфхак от опытных туристов

Во время путешествий в переполненных аэропортах, на вокзалах и в туристических местах возрастает риск карманных краж. Поэтому путешественники ищут простые способы защитить деньги, документы и другие ценные вещи без специальных замков или дорогих аксессуаров.

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Путешественница Шарлотта Норт поделилась в TikTok простым трюком, который помогает дополнительно защитить сумку с помощью обычной заколки. OBOZ.UA рассказывает, как это работает.

Как зафиксировать молнию заколкой

Для этого понадобится обычная заколка для волос, которую также называют "крабиком". Она помогает зафиксировать застежку так, чтобы незаметно открыть её одним движением было сложнее.

Для этого нужно:

Застегнуть молнию. Продеть заколку через отверстие в бегунке. Прикрепить её к ремню или корпусу сумки.

Таким образом, чтобы открыть сумку, сначала придется снять заколку. Это затрудняет незаметное открывание и может сделать попытку карманника более заметной.

Шарлотта рассказала, что придумала этот способ уже во время поездки. По её словам, после этого ей стало гораздо спокойнее гулять по оживлённым улицам.

Видео быстро стало популярным в TikTok и собрало более 100 тысяч лайков. В комментариях пользователи делились собственным опытом и предлагали другие варианты, которые могут выполнять аналогичную функцию.

В частности, они советовали:

маленькие карабины — они надежнее пластиковых шпилек и могут выглядеть как обычный аксессуар;

— они надежнее пластиковых шпилек и могут выглядеть как обычный аксессуар; английские шпильки – их можно незаметно использовать, чтобы скрепить молнии между собой.

Как ещё защитить вещи от карманников

Даже застегнутая сумка не гарантирует полной безопасности. Опытные карманники могут расстегнуть её прямо на ходу, пока человек отвлекается на архитектуру или витрины магазинов.

Специалисты по безопасности советуют соблюдать несколько простых правил:

Носить сумку перед собой или через грудь — в положении cross-body её сложнее незаметно открыть. Хранить ценные вещи во внутренних карманах на пуговицах или молниях. Будьте особенно внимательны в очередях, магазинах, торговых центрах и транспорте, где ворам легче оставаться незамеченными среди людей.

Метод с заколкой не имеет официального подтверждения со стороны служб безопасности. Однако дополнительная фиксация молнии может дать человеку больше времени, чтобы заметить попытку открыть сумку.

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