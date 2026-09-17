Мошенники в Украине изменили тактику: названы 5 "самых любимых" схем обмана

Мошенники в Украине научились активно использовать нынешние реалии – с регулярными ракетными обстрелами со стороны РФ, отключениями света и социальными выплатами – для обмана населения. Такие обстоятельства стали почвой для появления множества новых мошеннических схем.

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Об этом сообщила OBOZ.UA заместитель председателя правления "Глобус Банка" Анна Довгальская. В её финансовом учреждении отмечают, что мошеннические "легенды" становятся всё более ситуативными.

"Мошенники очень быстро подстраиваются под реалии. Есть отключения электричества – появляется "компенсация за отключение". Есть новости о социальной поддержке – возникают "срочные выплаты". Люди массово ищут информацию о состоянии сетей, графиках, помощи, зарядных станциях или генераторах – и тут же рядом могут появляться фейковые страницы, боты и мошенники. То есть ракетный обстрел и перебои с электричеством сами по себе не порождают мошенничество, но создают для него очень "благодатную" почву", – говорит Довгальская.

Это подтверждается данными Нацбанка, согласно которым 84% общей суммы убытков от мошенничества с платежными картами было совершено с использованием социальной инженерии. То есть клиенты сами переводили средства или передавали реквизиты злоумышленникам.

Какие мошеннические схемы наиболее распространены в 2026 году

Специалисты выделили 5 ключевых сценариев, с помощью которых злоумышленники выманивают средства у населения. В частности, они выделяют:

Фальшивые государственные выплаты и "компенсации"

Заключается в распространении ссылок на поддельные сайты для якобы получения помощи. В период отключений электроэнергии мошенники предлагали "компенсации за отключение света", а позже – "дополнительные пенсионные выплаты".

Псевдозвонки "из банка"

Мошенники могут выдавать себя за представителей службы безопасности или заявлять о "подозрительной операции" или "попытке оформления кредита" с целью получения реквизитов карты или одноразовых кодов подтверждения.

Псевдоинвестиции

В соцсетях и Telegram-каналах распространяются сообщения с обещаниями высокой прибыли, где жертвам демонстрируют фейковые балансы, привлекают дополнительные средства и блокируют их вывод.

Взлом аккаунтов в мессенджерах

Получив доступ к странице жертвы, мошенники начинают рассылать сообщения её знакомым или родственникам с просьбой срочно одолжить деньги.

Использование искусственного интеллекта и дипфейков

Использование ИИ для имитации голоса или видео близких людей, руководителей или должностных лиц с целью укрепления доверия к мошенническим просьбам.

В "Глобус Банке" также отмечают, что в условиях длительных воздушных тревог и отключений электроэнергии поведение людей меняется – они начинают чаще пользоваться банковскими приложениями со смартфона, быстрее реагировать на сообщения и могут принимать финансовые решения в условиях стресса, усталости или нехватки времени. Именно спешку Анна Довгальская называет одним из главных союзников социальной инженерии.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинцам рассказали о схеме работы колл-центров. Эксперт объяснил, как именно мошенники "обрабатывают" своих жертв.

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