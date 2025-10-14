Как защитить розы на зиму: советы опытных садоводов

Подготовка растений к зиме – критически важный этап ухода за садом и огородом, в частности за цветами, которые могут серьезно страдать от низких температур. Поэтому позаботьтесь о своих розах уже сейчас.

Как это сделать, рассказало издание Interia Kobieta. Его эксперты обратили внимание, что у разных видов роз могут быть свои нюансы ухода, но существуют универсальные правила, которые подходят всем. Так опытные садоводы советуют один эффективный трюк.

Но о нем чуть позже. Начнем с напоминания о трех главных элементах осеннего ухода за розами:

удобрение (удобрения должны быть без азота, но с калием и фосфором;

удаление мертвых и поврежденных побегов;

укрытие кустов от холодов.

Не обрезайте розы в конце осени, поскольку это может стимулировать рост молодых побегов, чувствительных к заморозкам. Поэтому с обрезкой, более интенсивной чем санитарная, лучше подождать до весны. Подкормка при этом должна фокусироваться на укреплении корней. А вот за их защиту отвечает процедура окучивания роз.

Окучивание станет основной защитой садовых красавиц от холода. Проводите его уже после того, как ударят первые ночные заморозки – обычно они случаются в конце октября или в начале ноября. Конечно, все зависит от погоды, поэтому стоит следить за прогнозом. Окучивать розы следует тогда, когда ночные холода случаются каждую ночь, а не время от времени.

Процедура в первую очередь понадобится для клумбовых и крупноцветковых роз. Лучше всего для окучивания подходит смесь садовой земли и компоста. Также можно использовать песок или опилки. Но избегайте торфа, он поглощает влагу и способствует развитию грибковых заболеваний. Также не окучивайте розы той является землей, в которой они растут – она плохо защитит растения от мороза.

Высота окучивания должна достигать 20 сантиметров. Слой субстрата должен покрыть точку почкования куста и основание побега. Выше подсыпать не обязательно. Главная задача – защитить корни. Если какие-то побеги отмерзнут зимой, весной их можно будет удалить, тогда на их месте вырастут молодые и здоровые.

Для большинства садовых роз достаточно окучивания на зиму. Но если вы выращиваете деликатные сорта, добавьте им еще слой мульчи.

Также несколько отличается защита плетистых сортов. Их нужно не только окучивать, но и накрывать крону, чтобы защитить от холода точку бутонизации. Поэтому стебли плетистых роз следует пригнуть к земле и накрыть соломой или хвойными ветками. Большие по размеру экземпляры следует накрыть прямо на опоре, обернув их джутом, мешковиной или соломенными матами.

