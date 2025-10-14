Не выбрасывайте: что делать с петуниями осенью

Хотя существуют цветы, которые распускаются осенью и продолжают цвести до самых морозов, петунию к ним отнести нельзя. Даже многолетние сорта этого растения с наступлением первых холодов прекращают выпускать бутоны и теряют свой декоративный вид.

Нередко отцветшую петунию тут же выбрасывают. Однако это не всегда оправдано. Однолетние сорта и в самом деле осенью завершают свой жизненный цикл. А вот многолетники можно не только сохранить на зиму, но и высадить весной и получить от них новые сильные цветущие кусты. Как это сделать, узнавало издание ТСН.

В первую очередь важно не затягивать со всеми необходимыми процедурами. Хотя в октябре уже слишком холодно, чтобы петуния цвела, растение все еще остается пригодным для черенкования или пересадки. Такой метод может быть не менее эффективным, чем выращивание цветка из семян, еще и сэкономить время и усилия. Более того, гибридные сорта во втором поколении могут терять свою форму и окраску, чего не произойдет, если размножить петунию черенками.

Подготовка петунии к зимовке

Сначала стоит осмотреть куст и укоротить отросшие за лето побеги до десяти–пятнадцати сантиметров, удалив поврежденные части. Затем осторожно выкопать петунию с прикорневым комом земли, пересадить в горшок объемом не менее трех литров, сделав дренаж и добавив свежую смесь земли с торфом. Полив пересаженного растения должен быть умеренным – в условиях слабого освещения петуния будет страдать из-за избытка влаги в почве.

Оптимальные условия содержания петунии зимой – это хорошо освещенный подоконник весьма прохладного помещения, температура в котором сохраняется на уровне 8-12 градусов. Важно также беречь растение от сквозняков и резких перепадов температуры. Зимой полив петунии сокращают до минимального, добавляя воду, когда почва заметно просохнет, и не подкармливают вообще. Лишь в конце зимы, когда появляются новые побеги, можно перенести растения в более теплое место и дать им немного азота для роста.

Черенкование петунии

Другой способ размножения цветка – это черенкование. Им удобно пользоваться, когда не хватает места под целое растение. Для получения черенков осенью с петунии срезают здоровые побеги до десяти сантиметров длиной, удаляют с них нижние листья и ставят в легкий субстрат с добавлением песка. Для более быстрого укоренения используют стимуляторы, например "Корневин". Затем черенки накрывают прозрачной пленкой или банкой, чтобы создать влажный микроклимат, но проветривают их ежедневно. Через две недели, когда на стеблях появляются новые листочки, молодые растения можно раскрыть и разместить в хорошо освещенном помещении с комнатной температурой.

Условия успешной зимовки

Зимой для петунии самым главным является стабильное освещение. Поэтому горшок с растением лучше ставить на южное или восточное окно, а в пасмурные дни – под фитолампу. Температура должна оставаться около десяти градусов. Если поставить цветок в тепло, он преждевременно пойдет в рост, а если переморозить – может повредиться его корни.

Чаще всего петунию зимой губит избыток воды. В это время ее поливают минимально. Другими распространенными ошибками являются содержание ее в темноте и подкормки.

Пробуждение весной

Когда дни становятся длиннее, а температура превышает +15 °С, растение постепенно "пробуждают": ставят в более теплое место, чаще поливают и начинают поливать комплексными удобрениями. Черенки рассаживают по отдельным горшкам. После исчезновения угрозы заморозков петунию высаживают в открытый грунт, предварительно закалив ее несколько дней на свежем воздухе.

