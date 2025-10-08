Как вырастить дома кизил: секреты для высокой урожайности

Кизил не так часто встретишь в садах украинцев. Хотя на самом деле это растение заслуживает гораздо большей популярности, ведь его кисло-сладкие ягоды можно употреблять в пищу и это открывает большой простор для кулинарных экспериментов, а сам куст имеет весьма декоративный вид.

Как вырастить на своем участке здоровый кизил и получать от него всегда обильный урожай, рассказало издание "На пенсии". Выращивание этого кустарника имеет определенные особенности, которые нужно учитывать.

В яму, в которую вы высаживаете кизил, нельзя класть никаких удобрений. Достаточно засыпать ее плодородной землей. При этом важно осторожно уплотнить почву и хорошо полить саженец. Через неделю его повторно присыпают землей, которую уплотняют и обильно поливают. Это делается потому, что корни кизила слишком упругие и после первого полива саженец может подняться, образуя в земле вокруг своей корневой системы пустоты. А таким образом теряется контакт корней с землей и его нужно восстановить повторным уплотнением почвы.

Следует помнить, что эта культура нуждается в наличии в корневом слое своей специфической микрофлоры. Поэтому помещать корни в болтушку или воду перед посадкой не надо. В таком случае вы смоете почву, в которой рос саженец и которая уже обогащена нужными микроорганизмами. Из-за этого саженец будет дольше и хуже приживаться.

Относительно размещения, кизил любит солнечные участки, где нет застоя воды, а еще он легко переносит короткие засушливые периоды. После посадки важно мульчировать приствольный круг, используя перегной или торф, чтобы сохранить влагу и защитить корни от перегрева.

В первый год после высадки рекомендуется ограничить обрезку куста, снимая с него лишь поврежденные или слабые ветви. Регулярный, но умеренный полив в течение периода активного роста, а также легкая подкормка органическими удобрениями весной помогут растению лучше адаптироваться и заложить основу для щедрого урожая в последующие годы.

Кроме того, правильный выбор места посадки рядом с другими совместимыми культурами обеспечит естественную опыляемость и повысит общую устойчивость кизила к вредителям и болезням.

