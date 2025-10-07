Какие цветы сажают в октябре: весной получите красочный сад

Хотите получить пышный цветущий сад весной? Опытные цветоводы убеждают: для этого придется приложить немножко усилий в осенние месяцы. В частности октябрь стоит посвятить тому, чтобы высадить на участке луковичные растения.

Высадка таких цветов сейчас дает им критически важный период до наступления холодов, когда они могут укорениться. Какие именно луковичные растения приживутся лучше всего, если высадить их в октябре, рассказало издание Homes and Gardens.

Крокусы

Эти нежные фиолетово-белые цветы распускаются одними из первых, когда зима еще даже не совсем отступила. Наиболее эффектно они выглядят при массовой посадке – в таком случае они застилают весь участок весенним ковром. Но их также можно использовать для бордюров и выращивать в горшке. Крокусы не боятся холодов и даже любят холодные зимы, поэтому их можно смело сажать в октябре.

Нарциссы

Нарциссы – многолетники, поэтому, высадив их однажды, вы будете любоваться ими не одну весну. Для создания привлекательного сада высаживайте луковицы нарциссов в глубине клумбы, а не вдоль бордюра. Это позволит растениям скрыть их листья, когда они начнут увядать.

Тюльпаны

Чтобы описать разнообразие форм и расцветок тюльпанов не хватит и дня. При этом эти невероятные цветы достаточно устойчивы к холодам и зацветают в первую же весну, если посадить их в октябре. Минусом тюльпанов является короткий период их цветения. Поэтому, чтобы продлить сезон, смешивайте на своей клумбе несколько разных сортов. А весной, когда растения отцветут, а их листья отомрут, выкопайте луковицы и положите на хранение до осени, чтобы высадить их снова.

Камассия

Это довольно необычный для наших садов вид, но он добавляет в весенний сад белых и голубых красок. Чтобы вырастить камассию, посадите луковицы на глубину 7-10 см и разместите их в задней части клумбы, ведь стебли этого цветка могут достигать 90 см в высоту.

Гиацинты

Луковицы гиацинтов немного меньше крупных тюльпанов или нарциссов, но их все равно стоит высаживать достаточно глубоко – на глубину 10-15 сантиметров. Если вы выращиваете их в открытом грунте, оставляйте расстояние между луковицами тоже 10-15 сантиметров. Но садоводы советуют также высаживать гиацинты в горшках. Тогда весной из них можно будет собирать довольно плотные цветочные композиции, просто расставив эти горшки на клумбе. И не забывайте работать с гиацинтами в перчатках – растение содержит щавелевую кислоту, которая может раздражать кожу.

Аллиумы

Эти шаровидные цветы являются ближайшими родственниками лука и невероятной приманкой для насекомых-опылителей, поэтому они не только украшают сад, но и приносят ему пользу. Сажать луковицы аллиумов следует на глубину, в два-три раза превышающую их собственную высоту. И приготовьтесь к тому, что весной стебли цветка вырастут до 60-90 см.

Рябчик шахматный

Одно из самых необычных луковичных растений весной распускается темно-фиолетовыми колокольчиками с клетчатым рисунком на лепестках. Чтобы вырастить эту красоту, закапывайте на участке луковицы на 8-12 сантиметров и выбирайте для растения место в полутени. Кроме того важно дать цветам весной отмереть естественным образом, чтобы зеленые листья сохранялись как можно дольше – это позволит накопить в луковицах энергию для роста в следующем сезоне.

