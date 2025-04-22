Как выглядеть стройнее на фото: три лайфхака, которые творят чудеса

Желание смотреться стройнее на фото – это обычное стремление каждого человека. Профессиональные фотографы отмечают, что существует несколько легких приёмов, которые мгновенно улучшают внешний вид на снимках. Вы будете чувствовать себя увереннее и естественнее перед камерами, а на фото будет выглядеть стройнее – без фильтров или редактирования.

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Хотя красота начинается с уверенности и любви к себе, но хочется перед камерой выглядеть еще лучше. OBOZ.UA делится несколькими простыми секретами, которые работают как магия – от осанки до ракурса.

Отнеситесь серьезно к осанке

Один из самых простых и быстрых способов казаться худшими на фотографиях – поработать над осанкой! Перед камерой нужно держать спину ровно, а плечи отведены назад. Такая осанка извлекает силуэт и создает эффект "высшей и стройной" фигуры.

Подбородок следует немного приподнять, чтобы лицо выглядело уверенно. В то же время такое положение тела выглядит естественно и оказывает большое влияние на общее впечатление.

Найдите свой лучший ракурс

У большинства людей есть "лучшая сторона" или "рабочая сторона", которая выглядит более гармонично на фото. Если вы еще не знаете, где именно у вас – попробуйте сделать несколько селфи из разных углов.

Как только вы определите свою самую удачную сторону, начнете чувствовать себя перед камерой гораздо увереннее. Это автоматически улучшит настроение и результат съемки.

Удачная позиция тела — ключ к идеальному кадру

Фотографы имеют несколько уловок, которые помогут выглядеть как можно худее на фото только благодаря положению тела:

1. Вместо того, чтобы смотреть прямо в камеру, поверните ноги/тело под углом 45 градусов от камеры, а затем поверните плечи к камере. Такая позиция визуально сужает талию и придает изящество.

2. Не оставляйте руки прижатыми к телу – дайте им задачу: положите руку на бедро, в карман или легко коснитесь одежды. Цель состоит в том, чтобы ваша рука была слегка отведена от тела, а локоть изогнута.

3. Еще один прием - "The Hip Dip": перенесите вес на ногу, подальше от камеры, и слегка согните ближнюю. Это делает фигуру более стройной мгновенно.

4. Нужно скрестить ноги в лодыжках, чтобы создать иллюзию более длинных и стройных ног.

Как сообщал OBOZ.UA, иметь хорошую камеру на смартфоне – это только часть успеха в фотосъемке. Создание красивых селфи и фото сводится именно к знанию ее функций и объекта съемки. Поэтому мы раскрыли целый ряд базовых "секретов", которые помогут улучшить качество ваших снимков.

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