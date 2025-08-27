Как выбрать породу собаки, которая больше всего подойдет вашей семье: советы эксперта

Существуют сотни пород собак, поэтому выбор домашнего любимца может показаться сложным решением. Хорошая семейная собака — это та, которая соответствует размерам вашего дома, образу жизни, распорядку дня и бюджету семьи. Подумайте о пространстве, которое у вас есть дома и в саду для этого.

Консультант по поведению и дрессировке собак в благотворительной организации Woodgreen Pets Charity Сиара Поллен рассказала, что лучшая порода собаки для вашей конкретной семьи зависит больше от вашего образа жизни, чем от самого животного, пишет Express.

"Подумайте, сколько ежедневных физических упражнений, дрессировки и ухода вы можете себе позволить, а также как долго собака будет оставаться одна и есть ли поблизости безопасные места для выгула. Нет универсальной породы, которая бы подходила всем – это полностью зависит от вашей конкретной семьи", - сказала эксперт.

Активным семьям, которые живут в очень общительной атмосфере с большим количеством гостей, некоторые породы собак могут подходить больше, чем другие. Сиара сказала, что "золотистый ретривер, бишон-фризе или кавалер-кинг-чарльз-спаниель могут быть хорошими вариантами" в таком случае.

Но что делать, если вы предпочитаете более спокойную обстановку, не желаете принимать слишком много гостей и не хотите беспокоиться о слишком большом шуме?

"Семьям, которые предпочитают тихие вечера и спокойные места, стоит обратить внимание на породу, которая будет более спокойной и с которой будет приятнее отдыхать уютным вечером, например, грейхаунд или ши-тцу", - пояснила экс-перотка.

С другой стороны, семьям с маленькими детьми лучше всего подойдут кавалер-кинг-чарльз-спаниель или стаффордширский бультерьер.

