Как возникла традиция делать Фонарь Джека из тыквы на Хэллоуин: история

Тыква с вырезанной жуткой улыбкой и свечой внутри стала настоящим символом осени и неотъемлемым атрибутом Хэллоуина. Но мало кто задумывается, что за этой веселой традицией стоит старинная ирландская легенда.

Именно из нее берет начало обычай вырезать Фонарь Джека – мистический символ, который со временем превратился в главное украшение праздника. OBOZ.UA рассказывает, как возникла эта традиция.

Ирландская легенда о Скупом Джеке

История Фонаря Джека начинается в Ирландии в XVIII веке. В местных преданиях рассказывается о Скупом Джеке – хитром человеке, который дважды обманул самого дьявола. В первый раз он заставил его превратиться в монету, чтобы расплатиться за выпивку, а затем удержал в кармане рядом с крестиком, не давая вырваться. В следующий раз Джек заманил дьявола на дерево, вырезал на стволе крест и заставил обещать не трогать его десять лет.

Когда Джек умер, дорога в рай была ему закрыта из-за грехов, а в ад – из-за давней сделки. Тогда дьявол, смеясь, дал ему горящий уголек из пламени ада, чтобы он мог блуждать в темноте. Джек положил его в пустую репу, сделав первый фонарь, который стал символом его вечных скитаний. Так и появился "Джек с фонарем" – Jack of the lantern.

Свет, отгоняющий духов

В кельтских землях фонари из репы, картофеля или свеклы выставляли во время праздника Савань или Самайн (предка современного Хэллоуина), чтобы отпугивать злых духов и души путешественников, которые, по верованиям, возвращались на землю накануне Дня всех святых. Иногда фонари использовали и в шутку, чтобы напугать соседей или путешественников в темноте.

Впоследствии идея "огонька Джека" соединилась с народными преданиями о странствующих болотных огнях (will-o'-the-wisps) – природное свечение, которое появлялось над влажными лугами. Люди считали, что это души грешников или сам Джек, который до сих пор не нашел покоя.

Как репа превратилась в тыкву

В XIX веке ирландские и шотландские эмигранты принесли традицию Фонаря Джека в Соединенные Штаты. Там они быстро поняли, что местная тыква – значительно больше и мягче репы, поэтому ее легче вырезать. К концу века тыквенный фонарь стал главным символом праздника.

Первое литературное упоминание о тыквенном Фонаре Джека появилось еще в 1835 году в рассказе Натаниэля Готорна, а через несколько десятилетий его образ закрепился благодаря Вашингтону Ирвингу и его легендарному рассказу "Легенда о Сонной Балке", где безголовый всадник бросает в героя тыкву, похожую на горящий фонарь.

Символ современного Хэллоуина

Сегодня Фонарь Джека – традиционный атрибут праздника. Его вырезают вместе с семьей, соревнуясь в креативности форм и улыбок, а огонек внутри напоминает, что даже в самую темную ночь человек может создать свой свет.

От ирландских рипов до американских тыкв, от легенды о Скупом Джеке до современных ярких фонарей – этот обычай сохранился сквозь века.

