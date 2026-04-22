Как восстановить газон к лету: действенные способы

Если весной газон становится ослабленным после зимы, это еще не значит, что к лету его уже не удастся привести в порядок. Несколько простых, но важных действий помогают убрать все лишнее с поверхности, улучшить доступ воздуха и влаги к почве и создать условия для более густого и зеленого покрова.

Эксперт Лора Брэдбери объяснила, что к апрелю на многих газонах уже заметны последствия холодного сезона – мох, сухая трава и мусор на поверхности. По ее словам, если все это не убрать, здоровой траве будет значительно труднее нормально прорастать. В то же время эксперт отметила, что несколько простых весенних работ могут существенно улучшить состояние газона.

Одним из самых эффективных способов восстановления считается скарификация. Она помогает убрать слой мха, отмершей травы и прочего накопления, из-за которого газон буквально перестает "дышать". Весна для этого подходит лучше всего, поскольку в этот период трава уже начинает активно восстанавливаться.

Не менее важно регулярно убирать мусор с поверхности газона. Если оставлять его лежать, он будет удерживать влагу и создавать благоприятные условия для повторного появления мха. Поэтому регулярная очистка помогает траве расти равномерно и уменьшает риск новых проблем.

Еще один важный момент – правильное кошение. Весной газон не стоит стричь слишком коротко. Специалисты советуют оставлять высоту травы примерно 3-4 см. Если срезать много за один раз, газон получит лишний стресс и будет восстанавливаться медленнее.

Есть и простое правило, которого советуют придерживаться при кошении: не убирать за один раз более трети высоты травы. Слишком резкое скашивание часто ослабляет газон и ухудшает его состояние вместо того, чтобы помогать.

Отдельное внимание нужно уделить поливу. При этом важно не только количество воды, но и правильное время. Лучше всего поливать газон рано утром, чтобы почва успела хорошо впитать влагу, а трава оставалась увлажненной в течение дня. Если же вода слишком долго задерживается на поверхности, особенно ночью, это может создать условия для появления плесени и неравномерного роста.

