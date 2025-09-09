Как воинским частям закупить подержанные пикапы по упрощенной процедуре: объяснение Минобороны

Воинские части Сил обороны Украины, которые выполняют боевые задачи на фронте, могут закупать подержанные транспортные средства по упрощенной процедуре. Прежде всего речь идет о пикапах, а также квадроциклах и мотоциклах, которые используются на передовой.

В Министерстве обороны Украины рассказали, как работает упрощенная процедура. Там отметили, что соответствующие изменения Кабмин принял по представлению Минобороны, они уменьшают бюрократию в армии и усиливают обороноспособность.

Алгоритм закупки подержанного транспорта на примере пикапов

1. Закупки осуществляются при наличии штатно-табельной потребности, то есть в воинской части такая техника должна быть по штату. Если этого нет, надо внести изменения в штат, что позволит закупать машины.

2. На основании рапорта соответствующей службы подготовить и утвердить приказ об определении перечней и объемов закупки.

3. Найти в продаже необходимые машины, собрать коммерческие предложения. Также нужно получить от продавца оценочные документы на выбранные машины. Это может быть отчет оценщика или заключение эксперта. Справки по оценке оформляет и оплачивает продавец.

Среди организаций, которые могут проводить оценку, есть Экспертная служба МВД – предоставляет заключение эксперта (заключение экспертного исследования); субъекты оценочной деятельности – предоставляют отчеты об оценке имущества.

4. Подготовить пакет документов для проведения закупки (рапорт инициатора закупки, ТТХ, расчет ожидаемой стоимости, коммерческие предложения, оценка и т.д.).

5. Оформить протоколом Уполномоченного лица по закупкам решение о методе закупки. Законодательство позволяет воинским частям осуществлять закупку без использования электронной системы.

6. Подготовить проект договора и согласовать его с финансово-экономической и юридической службой.

7. Заключить договор купли-продажи (продавец должен снять машины с учета).

8. Оформить акт приема-передачи и расходную накладную (при необходимости). Приобретенные машины необходимо поставить на бухгалтерский и материальный учет в воинской части.

9. Передать пакет документов (копию договора, акт приема-передачи/расходную накладную и т.п.) в Военную службу правопорядка для регистрации.

10. Также после подписания договора нужно опубликовать отчет о заключенном контракте в электронной системе закупок в соответствии с выбранным методом закупки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 2024 года военнослужащие могут зарегистрировать гуманитарный транспорт на свое имя до завершения военного положения и еще три месяца после его отмены. Это нововведение повышает прозрачность использования автомобилей и упрощает их учет.

