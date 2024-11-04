В Украине изменили процедуру регистрации некоторых автомобилей: что нужно знать

Военнослужащие теперь могут зарегистрировать гуманитарный транспорт на свое имя до завершения военного положения и еще три месяца после его отмены. Это новшество повышает прозрачность использования автомобилей и упрощает их учет.

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Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины. Согласно новому постановлению Кабинета Министров Украины, принятому 29 октября 2024 года, военнослужащие, получающие транспортные средства как гуманитарную помощь, теперь могут зарегистрировать такие автомобили на свое имя и пользоваться ими на законных основаниях.

Введенный механизм регистрации позволяет избежать многих проблемных ситуаций, возникающих у военнослужащих с гуманитарными автомобилями. Ранее отсутствие четкой процедуры регистрации усложняло использование авто, переданного на фронт волонтерами или международными организациями, что могло приводить к трудностям с правоохранительными органами, выездом за границу или передачей машины другим бойцам в случае необходимости.

Как военнослужащему зарегистрировать автомобиль на временный учет

Чтобы поставить на временный учет гуманитарный автомобиль, военнослужащий должен обратиться в сервисный центр в течение 10 дней с момента подписания акта приемки-передачи транспортного средства. Для регистрации необходимо подать следующие документы:

заявление;

документ, удостоверяющий личность;

подтверждение прохождения военной службы;

акт приемки-передачи установленной формы;

распечатанную электронную декларацию.

Для военных, получивших транспортные средства в качестве гуманитарной помощи с начала декабря 2023 года до вступления этого постановления в силу, предусмотрен переходный период продолжительностью три месяца, во время которого они могут зарегистрировать автомобили в сервисных центрах на основании этих же документов, даже если акт приемки- передача имеет произвольную форму. Порядок регистрации автомобилей, которые были переданы в качестве гуманитарной помощи до декабря 2023 года, будет урегулирован отдельно.

Для повышения удобства и эффективности использования гуманитарного транспорта, в акте приема-передачи можно указать до пяти военнослужащих, имеющих право на управление и перерегистрацию автомобиля на себя в случае необходимости. Информация о них вносится в регистрационный талон в разделе "Особые отметки". Это позволяет обеспечить непрерывное использование транспорта даже в тех случаях, когда первичный владелец автомобиля по определенным причинам не может его использовать.

По завершении регистрации автомобиля военнослужащий должен уведомить об этом свою воинскую часть или подразделение, где он проходит службу. Это делается для сохранения учетной информации о транспорте, используемой для нужд Вооруженных сил Украины, и для контроля за целевым использованием гуманитарной помощи.

Когда прекращается временный учет автомобиля

Учет гуманитарного автомобиля прекращается по ряду обстоятельств. А именно:

уничтожение транспортного средства;

смерть военнослужащего;

приостановление военной службы;

исчезновение без вести;

попадание в плен;

лечение свыше одного месяца (в случае ранения или другого травмирования);

розыск в связи с самовольным оставлением части или дезертирством;

увольнение с военной службы;

отказ военнослужащего от транспортного средства в пользу другого бойца.

В случае наступления одной из этих ситуаций, учет можно возобновить по заявлению одного из военнослужащих, указанных в акте приемки-передачи. Если же такой информации нет, сервисный центр уведомляет воинскую часть о необходимости ведомственной регистрации.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с октября вводились ограничения на p2p-переводы между карточками физических лиц, установив лимит в 150 тысяч гривен в месяц. Однако есть исключения, в частности, для переводов по IBAN, переводов между собственными счетами в одном банке, официально зарегистрированных волонтеров и граждан с высокими официальными доходами, которые могут подтвердить свои доходы.

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