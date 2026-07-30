Как вернуться с СОЧ в Украине: объяснение, куда обращаться и как подать рапорт

Военнослужащие, самовольно оставившие часть до 12 июня 2026 года, имеют возможность добровольно вернуться на службу. Это возможно сделать до 20 сентября 2026 года.

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Главная особенность такой процедуры состоит в возможности самостоятельно выбрать новое подразделение и желаемую должность. Об этом рассказали в Полтавском областном ТЦК и СП.

Что дает добровольное возвращение

После прибытия бойца в выбранную часть ему полностью восстановят денежное довольствие и все предусмотренные выплаты. Военнослужащий может сам решить, где и с кем проходить службу, но в пределах своей структуры.

При подаче рапорта можно указать приоритетную специальность – от механика и артиллериста до пилота БПЛА. Рапорт рассматривают до 7 дней.

После прибытия в часть и официального зачисления на службу выплаты и социальное обеспечение восстанавливаются в полном объеме.

Пошаговая инструкция

Подайте рапорт в выбранное подразделение можно одним из трех способов:

– через приложение "Армія+" (доступно для ВСУ, НГУ и ГССТ);

– напрямую в часть (для ВСУ и ГССТ);

– через 1-й или 2-й центр рекрутинга (только для ВСУ).

При этом в ТЦК отмечают, что подавать одновременно несколько рапортов запрещено. После одобрения рапорта военнослужащий имеет возможность продолжать службу с полным восстановлением выплат.

Данный упрощенный порядок не распространяется на новые случаи СОЧ. Если в документах воинской части факт самовольного оставления части зафиксирован после 12 июня 2026 года, возвращение происходит исключительно на общих основаниях.

Напомним, 50-летний мужчина взорвал гранату во время проверки военно-учетных документов в городе Каменское Днепропетровской области. В результате взрыва ранения получили полицейский, военнослужащий районного ТЦК и СП, а также сам мужчина.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 24 июня в Кривом Роге патрульные задержали 47-летнего мужчину, который угрожал прохожим гранатой РГД-5. Инцидент произошел на улице Сергея Колачевского после сообщения о взрыве, а впоследствии мужчину передали следователям.

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