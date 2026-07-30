А знаете ли вы, в каком документе были так четко прописаны все условия, при которых свободолюбивая Волынь и гордая Польша могут мирно сосуществовать в одном государстве?

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Это "Привилегия восстановления и присоединения Волынской земли к Польской Короне от 26 мая 1569 года". Этот документ был неотъемлемой и главной предпосылкой Люблинской унии, положившей начало созданию Речи Посполитой.

После подписания этого акта королем Сигизмундом II Августом Ягеллоном из всех 22 воеводств, входивших тогда в состав Польского королевства, Волынь (а кроме того, ещё и Киевщина и Брацлавщина) оказалась в наиболее привилегированном положении. Эти три русских воеводства получили невиданную доселе автономию и стали практически государством в государстве.

А что же это были за привилегии? 1. Статус территории и принцип "равные среди равных"

• Суть: Волынь входила в состав Польской Короны не как завоеванная или подчинённая провинция, а как полноправный субъект ("свободные среди свободных, равные среди равных").

• Гарантия: Сохранение административно-территориального устройства (деление на уезды), дворянских сеймиков и собственного местного самоуправления.

2. Законодательство и судопроизводство (Литовский Статут)

• Суть: король гарантировал, что на территории Волыни полностью отменяется действие коронного (польского) права и польских судебных инстанций.

• Гарантия: Все суды (земские, гродские, подкоморийские) обязывались руководствоваться исключительно Вторым Литовским Статутом (1566 года) и местными обычаями. Польское законодательство не имело никакой силы на волынских землях.

3. Языковой статус (русский язык)

• Суть: Закрепление официального языка для всего региона.

• Гарантия: Все судебные процессы, приговоры, актовые книги, а также правительственная переписка и все королевские грамоты, указы и универсалы, направлявшиеся из центральной канцелярии на Волынь, должны были составляться исключительно на русском (староукраинском) языке. Латинский или польский языки в официальном делопроизводстве Волыни запрещались.

4. Право индигената (защита от земельной и политической экспансии)

• Суть: защита местного рынка земли и административных должностей.

• Гарантия:

1. Власти (должности): каштеляны, маршалки, старосты, судьи и другие должностные лица могли назначаться королем только из числа коренных шляхтичей Волынской земли.

2. Земские владения (поместья): королевским полякам или иностранцам строго запрещалось покупать, получать в дар от короля или наследовать волынские земли.

3. Исключение: посторонний мог получить имущество или должность только в том случае, если местный волынский сеймик за особые заслуги присваивал ему статус "обивателя" (индигенат).

5. Религиозное равенство и неприкосновенность православия

• Суть: Обеспечение конфессионального мира.

• Гарантия: Православное духовенство (епископы, архимандриты) и православная шляхта получали абсолютное юридическое равенство с католиками. Православные епископы сохраняли свои имения и кафедры, а религиозные убеждения не могли служить основанием для ограничения прав или занятия должностей.

6. Ненарушимость имущественных прав и феодальных привилегий

• Суть: Гарантия частной собственности.

• Гарантия: король обязывался никогда не конфисковывать земли волынских князей и шляхты без решения местного суда. Все княжеские роды (Острожские, Вишневецкие, Збаражские, Чорторийские и др.) сохраняли свои особые судебные и титулярные привилегии (например, право иметь собственные военные знамена и судить своих подданных).

7. Таможенные и налоговые льготы

• Суть: Экономическая автономия.

• Гарантия: Освобождение волынской шляхты от уплаты новых пошлин и налогов при транспортировке собственного зерна и товаров по речным и сухопутным путям в товарные центры и порты (в частности, в Гданьск).

Почему этот документ обладал такой юридической силой?

Сигизмунд II Август фактически связал руки последующим избранным королям Речи Посполитой. По условиям унии каждый новый монарх при вступлении на престол приносил присягу (Генрихские статьи / Pacta Conventa), где отдельным пунктом клялся соблюдать все привилегии, предоставленные отдельным землям, в том числе и Волынскую привилегию 1569 года.

Юридически эти гарантии не имели срока действия. Они считались нерушимым конституционным актом, который должен был действовать до тех пор, пока будет существовать Речь Посполитая, и составляли основу прав шляхты Волынского воеводства. В тексте привилегии использовалась формулировка "на вечные времена" (na wieczne czasy).

Но такие привилегии не дают просто так. Не за красивые украинские глаза.

К моменту заключения Люблинской унии Волынь представляла собой развитую, слаженную, совершенную и целостную аграрно-логистическую корпорацию. Она производила лучшее в тогдашней Европе зерно и умела в строго установленные сроки в невероятных количествах доставлять его по рекам Горынь и Стырь в Пинск на Припяти. Оттуда наш урожай попадал к Западному Бугу и Висле и, в конечном итоге, в свободный город Гданьск, где сразу же дорожал вдвое. Тогда, как и сейчас, миром правили деньги. Очень большие деньги. Но это уже другая история для наших следующих публикаций...

Мы же вернёмся к очень простым отношениям между Волынью и Польшей: они возникают тогда, когда последняя безусловно уважает землю, право, язык, обычаи, достоинство и веру первой. И они становятся очень сложными, когда Польша пренебрегает волей волынян. Как это было, к сожалению, во Второй Речи Посполитой, где от первого государства сохранилось только название.

Сделаем ли мы выводы? Прислушаемся ли мы к мудрым предкам своим?