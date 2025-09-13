Как ухаживать за кустами смородины осенью: полезные советы

Смородина – одна из самых распространенных ягодных культур на украинских огородах. Ее ценят за урожайность, неприхотливость и полезные плоды. Но чтобы кусты хорошо плодоносили в следующем году, осенью им необходимо уделить особое внимание.

Именно в этот период закладывается будущий урожай, а правильный уход помогает растению укрепиться перед зимой. OBOZ.UA рассказывает, как ухаживать за кустами осенью.

Оптимальное время

Лучше всего браться за осенний уход в конце сентября или в начале октября. После сбора урожая кустам стоит дать несколько недель отдыха, чтобы они восстановили силы.

Удобрения и рыхление

В сентябре почву под кустами смородины рыхлят после внесения питательных веществ.

На один куст нужно дать примерно 6–8 кг перегноя, 100–120 г суперфосфата и 30–40 г калийных удобрений.

Рыхление проводят на глубину 6–8 см возле корневой шейки и до 10–12 см чуть дальше от нее.

Полив и мульчирование

После подкормки кусты обильно поливают – по 20–30 литров воды под каждый. Это позволяет корням насытиться влагой перед зимой. Далее почву мульчируют торфом или перегноем. В середине осени землю вокруг кустов снова перекапывают, оставляя комки – они помогут удержать влагу. Поверх укладывают мульчу: опавшие листья, хвою или шишки.

Формирование и обрезка

Каждый год поздней осенью проводят обрезку. Важно удалить пятую часть побегов из середины куста, чтобы избежать загущения. Самые старые ветви (около 15%) срезают для омоложения. Обязательно убирают сухие, поломанные или пораженные вредителями побеги. Если какие-то ветви наклонились к земле, их поднимают и подвязывают к основанию куста.

Защита от болезней

Финальный этап – профилактическая обработка от грибковых заболеваний. Для этого используют специальные препараты, а почву под кустами дезинфицируют. Такая процедура поможет избежать распространения инфекций и обеспечит здоровый старт следующего сезона.

