Как удалить мох с брусчатки: надежные способы для дачи

Мох на брусчатке чаще всего появляется во влажных и затененных местах, особенно там, где после дождя долго задерживается вода. Со временем зеленый налет проникает в швы и поры покрытия, поэтому простого ополаскивания уже недостаточно.

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В сети советуют использовать для очистки даже колу, однако такой способ имеет немало ограничений и может повредить бетон. Гораздо надежнее сочетать механическую очистку с правильным уходом за поверхностью, сообщает Deccoria.

Почему мох так быстро появляется

Основная причина появления зеленого налета – постоянная влага. Если брусчатка расположена в тени, медленно высыхает после дождя или вода скапливается между плитками, создаются благоприятные условия для роста мха.

Особенно активно он закрепляется в швах и мелких порах покрытия. Именно поэтому очистка только верхнего слоя часто дает кратковременный результат.

После удаления мха стоит проверить, хорошо ли отводится вода с дорожки или террасы. Если влага постоянно застаивается, проблема быстро возникнет снова.

Помогает ли уксус против мха

Кола действительно имеет кислую среду. В большинстве таких напитков pH составляет примерно 2,5–3, а за кислотность в значительной степени отвечает фосфорная кислота. Она может немного ослабить свежий и тонкий зеленый налет, после чего его будет легче соскоблить щеткой.

Однако кола не является средством против мха. В ней нет веществ, предназначенных для уничтожения таких организмов, а жидкость не проникает достаточно глубоко в швы и поры поверхности. Поэтому после такой очистки мох может довольно быстро вернуться.

Почему колу не стоит выливать на всю брусчатку

Кислота, содержащаяся в напитке, способна вступать в реакцию с компонентами цемента. При длительном контакте на бетонной поверхности могут появиться светлые или матовые участки, изменение оттенка или следы разъедания.

Есть и другая проблема – сахар и карамельный краситель. Пористая брусчатка может их впитать, а после высыхания останутся липкие или тёмные пятна, к которым легко пристаёт пыль. В результате поверхность после такого эксперимента может потребовать ещё более сложной очистки.

Как безопаснее опробовать этот домашний способ

Если все же хочется проверить действие колы, сначала стоит выбрать небольшой незаметный участок. Налейте немного напитка непосредственно на мох и оставьте всего на несколько минут. Затем хорошо протрите жесткой щеткой.

После этого обязательно промойте поверхность большим количеством чистой воды, чтобы удалить остатки кислоты, сахара и красителя. Не стоит оставлять колу на брусчатке до полного высыхания или использовать её на большой площади.

Самый простой способ очистить брусчатку от мха

Если налет уже сильно разросся, более надежным будет механическая очистка.

Сначала крупные скопления мха удаляют скребком. Затем поверхность тщательно чистят жесткой щеткой, уделяя особое внимание швам между элементами брусчатки. После работы следует убрать остатки растительности и промыть покрытие.

Если во время очистки из швов вымылся песок, его желательно досыпать после высыхания поверхности.

Что делать, если зелёный налёт появляется постоянно

Когда мох появляется снова и снова, одной уборки недостаточно.

Стоит проверить:

не застаивается ли вода после дождя;

хорошо ли просыхает участок;

не слишком ли затенена дорожка;

заполнены ли швы между плитками;

не скапливается ли там земля и органический мусор.

В сложных случаях лучше использовать специальное средство против мха, предназначенное именно для конкретного типа брусчатки или бетонного покрытия.

Такие препараты следует применять в соответствии с инструкцией производителя, особенно если рядом растут декоративные растения или газон.

На каких поверхностях колу лучше вообще не использовать

Кислотные напитки могут повредить материалы, содержащие много карбоната кальция.

Колу не рекомендуется использовать для очистки:

мрамор;

травертин;

известняк;

оникс;

терраццо с известняковым наполнителем.

При контакте с кислотой поверхность может потерять блеск, стать матовой или покрыться светлыми пятнами.

Осторожность требуется также при работе с незащищенным бетоном, цементными швами, пористым кирпичом, необработанной древесиной и лакированными поверхностями.

Поэтому для брусчатки самым надежным остается простой принцип: сначала механически удалить мох, очистить швы и устранить избыточную влагу. А если налет быстро возвращается — воспользоваться специальным средством, совместимым с конкретным покрытием.

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