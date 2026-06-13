Когда нельзя косить газон: названо самое худшее время

Регулярное кошение газона важно для здорового и ухоженного участка, но значение имеет не только частота, но и время суток. Эксперты по уходу за ландшафтом предупреждают, что кошение в неудачный момент может ослабить траву, замедлить ее рост и сделать газон более уязвимым к болезням.

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Ландшафтный специалист Коулман Косби из Yardzen объясняет, что именно кошение является стрессом для газона, поэтому важно уменьшить дополнительную нагрузку. Президент The Grounds Guys Лори Джонсон также советует избегать работы в самые жаркие часы дня.

Газон не стоит косить газон

Хотя многим хочется скосить траву утром и сразу вычеркнуть это дело из списка, эксперты не советуют спешить. Раннее утро может быть одним из худших моментов для кошения, особенно если трава еще мокрая от росы.

По словам Коулмана Косби, влажная трава плохо срезается, забивает газонокосилку, быстрее тупит лезвия и может легче распространять болезни. По этой же причине не стоит косить газон сразу после дождя.

Второе неудачное время – середина дня и ранний послеобеденный период, особенно в жаркие месяцы. Лори Джонсон объясняет, что только срезанные травинки могут пострадать от чрезмерной жары, быстрее высыхать и получать дополнительный стресс.

К тому же это опасно и для самого человека. В сильную жару работу лучше переносить на более прохладную часть дня, чтобы уменьшить риск перегрева.

Когда лучше всего косить газон

Лучшим временем для кошения эксперты называют поздний послеобеденный период. К этому моменту трава обычно уже успевает высохнуть после утренней росы, но солнце уже не такое агрессивное, как в середине дня.

Такое время позволяет уменьшить стресс для газона. Свежесрезанные травинки не попадают под сильную жару, а сама работа становится более комфортной для человека.

В то же время слишком поздно косить тоже не стоит. Если сделать это перед самым вечером, трава может не успеть восстановиться до появления ночной влаги. В таком случае газон становится более уязвимым к грибковым болезням.

Почему неправильное время кошения вредит траве

После срезки газон нуждается во времени на восстановление. Если косить его утром, когда трава еще мокрая, срез получается менее чистым, а влага создает условия для распространения болезней.

Если же косить в жару, трава дополнительно теряет влагу. В результате газон может выглядеть более сухим, медленнее отрастать и хуже переносить летние нагрузки.

На состояние газона влияют сразу несколько факторов: жара, влажность, солнце и общее состояние травы. Именно поэтому время суток имеет значение не меньше, чем регулярность ухода.

Как часто косить газон

Потребности газона меняются в зависимости от сезона. Весной и в начале лета трава обычно растет активнее, поэтому косить ее приходится чаще.

Когда наступает сильная жара, а влаги становится меньше, рост травы замедляется. В этот период частоту кошения можно корректировать в соответствии с состоянием газона.

Лори Джонсон советует не делать слишком длинных перерывов между кошениями. Если трава вырастет слишком высокой и густой, косить ее будет сложнее, срез может получиться неровным, а скошенная масса начнет сбиваться комками.

Что делать с новым газоном

Если газон только засеяли или положили новый дерн, спешить с первым кошением не стоит. Новую траву лучше не трогать, пока она не сравняется по высоте с остальным газоном.

Слишком раннее кошение может ослабить молодые растения. Им нужно время, чтобы укорениться и окрепнуть перед регулярным уходом.

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