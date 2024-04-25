Как перевести на украинский 'кувырком': колоритные варианты

Богатый лексикон – признак эрудированности и интеллекта. Важно регулярно пополнять словарный запас и забыть о русизмах. Украинский язык богат и благозвучен, поэтому всегда найдутся меткие соответствия.

Например, многие используют суржиковое слово "кувырком", просто не зная, как правильно его перевести. OBOZ.UA подобрал меткие и колоритные варианты.

В дословном значении "кувырком" означает катиться, опрокидываясь через голову, однако чаще лексему используют в переносном смысле, в значении "очень быстро", "беспорядочно".

В словарях можно найти следующие переводы этого слова:

перекид;

переверт;

перекидом;

перекидьки;

перевертом;

перекицьки;

шкереберть;

беркиць;

беркицьнутися;

покотитися;

піти перевертом;

мельника (упереикидь, котом) піти;

п'ятами укритися;

сторчака дати.

Есть и популярный фразеологизм "лететь (полететь) кувырком". По-украински следует употреблять следующие слова и выражения:

летіти, полетіти (іти, піти) перевертом;

летіти упереверти, упереверт;

котитися (летіти) перекидом, перекидьки, уперекидь шкереберть;

сторчака (стовбула) дати.

Также OBOZ.UA публиковал список самых распространенных русизмов, которые следует убрать из употребления.

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