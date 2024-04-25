Как перевести на украинский "кувырком": колоритные варианты
Богатый лексикон – признак эрудированности и интеллекта. Важно регулярно пополнять словарный запас и забыть о русизмах. Украинский язык богат и благозвучен, поэтому всегда найдутся меткие соответствия.
Например, многие используют суржиковое слово "кувырком", просто не зная, как правильно его перевести. OBOZ.UA подобрал меткие и колоритные варианты.
В дословном значении "кувырком" означает катиться, опрокидываясь через голову, однако чаще лексему используют в переносном смысле, в значении "очень быстро", "беспорядочно".
В словарях можно найти следующие переводы этого слова:
- перекид;
- переверт;
- перекидом;
- перекидьки;
- перевертом;
- перекицьки;
- шкереберть;
- беркиць;
- беркицьнутися;
- покотитися;
- піти перевертом;
- мельника (упереикидь, котом) піти;
- п'ятами укритися;
- сторчака дати.
Есть и популярный фразеологизм "лететь (полететь) кувырком". По-украински следует употреблять следующие слова и выражения:
- летіти, полетіти (іти, піти) перевертом;
- летіти упереверти, упереверт;
- котитися (летіти) перекидом, перекидьки, уперекидь шкереберть;
- сторчака (стовбула) дати.
Также OBOZ.UA публиковал список самых распространенных русизмов, которые следует убрать из употребления.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.