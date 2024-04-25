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Как перевести на украинский "кувырком": колоритные варианты

Алина Милсент
Новости. Общество
1 минута
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Как перевести на украинский 'кувырком': колоритные варианты

Богатый лексикон – признак эрудированности и интеллекта. Важно регулярно пополнять словарный запас и забыть о русизмах. Украинский язык богат и благозвучен, поэтому всегда найдутся меткие соответствия.

Например, многие используют суржиковое слово "кувырком", просто не зная, как правильно его перевести. OBOZ.UA подобрал меткие и колоритные варианты.

В дословном значении "кувырком" означает катиться, опрокидываясь через голову, однако чаще лексему используют в переносном смысле, в значении "очень быстро", "беспорядочно".

В словарях можно найти следующие переводы этого слова:

  • перекид;
  • переверт;
  • перекидом;
  • перекидьки;
  • перевертом;
  • перекицьки;
  • шкереберть;
  • беркиць;
  • беркицьнутися;
  • покотитися;
  • піти перевертом;
  • мельника (упереикидь, котом) піти;
  • п'ятами укритися;
  • сторчака дати.

Есть и популярный фразеологизм "лететь (полететь) кувырком". По-украински следует употреблять следующие слова и выражения:

  • летіти, полетіти (іти, піти) перевертом;
  • летіти упереверти, упереверт;
  • котитися (летіти) перекидом, перекидьки, уперекидь шкереберть;
  • сторчака (стовбула) дати.

Также OBOZ.UA публиковал список самых распространенных русизмов, которые следует убрать из употребления.

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