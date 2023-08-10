Как сказать 'наличные' и 'мелочь' на украинском: правильный перевод

В магазине часто можно услышать такие слова, как "наличные" и "мелочь", это заставляет нас задуматься о правильном переводе. К сожалению, в украинском языке есть очень много слов заимствованных из других языков, особенно из русского.

Видео дня

На самом деле в украинском вообще нет таких слов, как "наличные" и "мелочь". Преподаватель украинского языка и организатор разговорных клубов Елена Ольшанская объяснила, как перевести эти слова.

В разных регионах Украины люди говорят суржиком – это элементы двух или нескольких языков, объединенных искусственно, без соблюдения правил литературного языка. Наличные, сдача и мелочь – это суржиковые слова.

На украинском "наличные" – это "готівка", поэтому нужно говорить: "Я розраховуюсь готівкою".

"Сдача" – это "решта", правильно говорить: "Чи буде у вас решта з 50 гривень?".

"Мелочь" переводится на украинский, как "дрібні". Поэтому вместо того, чтобы сказать: "Вибачте, у мене немає мелочи", следует сказать: "Вибачте, у мене не має дрібних".

Также преподавательница напомнила, что говорить "вибачаюся" – это неправильно. Ведь постфикс "ся" указывает на то, что действие обращено на самого говорящего. То есть говоря, "вибачаюся", мы прощаем самого себя.

Вместо этого нужно говорить: вибачте, пробачте, перепрошую, даруйте або прошу вибачення.

Ранее Ольга Ольшанская рассказывала, как на украинском будет "наложенный платеж" и "в рассрочку".

Слова "рассрочка" не существует в украинском языке. Правильно говорить "на виплат". А "наложенный платеж" – это "післяплата".

Ранее OBOZREVATEL публиковал объяснения филолога, как правильно сказать по-украински "пішли".

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.