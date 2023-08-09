Как сказать на украинском 'вещи б/у': лучший заменитель

В быту закрепилось типичное русское определение вещей, бывших в употреблении – "б/у". Однако у этого словосочетания есть украинский аналог.

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Среди рекламных объявлений до сих пор часто можно увидеть "вещи б/у" или "продажи б/у телефонов". Известный языковед и учитель Александр Авраменко рассказал, как сказать эту фразу на украинском.

Б/у – это аббревиатура, что дословно означает "бывший в употреблении". Только непонятно, почему ее пишут через риску.

Товар, который уже использовали, часто называют "бувший у використанні". Это грубая ошибка и суржик из русского. Правильно сказать "уживаний товар", "уживаний речі". В украинском языке нет краткой аббревиатуры для этих словосочетаний.

Об украинском аналоге в свое время также рассказывал языковед, доктор филологических наук, профессор Александр Пономарив. Например, "б/у авто" он советовал перевести как "вживані авто".

Автомобили с пробегом - автомобілі з пробігом.

Автомобили б/у - вживані автомобілі.

Кстати, есть известная русская поговорка "встречают по одежке, провожают по уму". При попытке перевести ее на украинский возникают проблемы, особенно со словом "одежка". Как правильно перевести поговорку – читайте в материале.

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