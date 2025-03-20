Как сказать на украинском 'утрировать': правильный перевод

В украинской речи часто можно услышать заимствованные слова, но не всегда они органично вписываются в нашу языковую систему. Одним из таких заимствований является слово "утрировать". Хотя оно имеет французское происхождение и встречается в словарях, в украинском языке немало собственных вариантов, которые помогут избежать суржика и сохранить подлинность речи.

Видео дня

Чистота языка – это не только вопрос правил, но и важный элемент сохранения национальной культуры. OBOZ.UA рассказывает, как сказать по-украински "утрировать".

Происхождение и значение слова "утрировать"

Слово "утрировать" происходит от французского "outrer", что означает "преувеличивать" или "доводить до крайностей". В украинском контексте оно иногда используется для обозначения чрезмерного преувеличения, искажения фактов или драматизации ситуации.

Однако вместо этого слова можно использовать украинские соответствия, которые звучат более естественно.

Чтобы избежать заимствований, можно использовать следующие слова и выражения:

перебільшувати – надавати чомусь більшої значущості, ніж є насправді;

переборщувати – діяти надмірно, занадто сильно;

перегравати – штучно надавати чомусь більшої емоційності;

драматизувати – робити ситуацію виглядати серйознішою, ніж вона є;

нагнітати – посилювати негативні емоції чи напругу;

надмірувати – вживати щось у надлишку, перебільшувати.

Фразеологизмы:

"сгущать краски" – создавать чрезмерно драматический эффект;

"делать из мухи слона" – преувеличивать незначительную проблему.

Где чаще всего используется "утрировать"

Слово "утрировать" чаще всего встречается в оценках:

театральной игры и кинематографа ("Актер переигрывает, его роль выглядит неестественно");

выступлений публичных лиц ("Политик преувеличил масштабы проблемы");

повседневного общения ("Ты нагнетаешь ситуацию, все не так плохо").

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что такое "катеринка" и как это название связано с музыкой.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.